Los carburantes se encarecenen León hasta un 13 por ciento

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Casi un céntimo al día. Ese es el ritmo al que ha aumentado el precio de la gasolina 95 desde el pasado 30 de junio. En menos de tres semanas, el litro de este combustible ha pasado de costar una media de 1,46 euros a situarse en 1,63 euros, 17 céntimos más. La escalada supone que llenar un depósito de 55 litros, uno de los más habituales entre los turismos, cuesta ahora 9,35 euros más que al término del mes pasado.

El encarecimiento golpea de lleno a los conductores en plena temporada estival, cuando se multiplican los desplazamientos por carretera, y amenaza con prolongarse durante agosto por la posible reducción de las ayudas públicas a los carburantes.

La subida no se limita a la gasolina 95. Desde finales de junio, el precio medio del diésel ha pasado de 1,53 a 1,68 euros por litro, un incremento cercano al 10% que encarece en 8,25 euros el llenado de un depósito de 55 litros. La gasolina 98 ha avanzado desde los 1,63 hasta los 1,81 euros, una diferencia de 18 céntimos por litro y de 9,90 euros por depósito.

Las diferencias territoriales son, no obstante, considerables. La gasolina 95 supera ya los 1,70 euros por litro en Baleares y se aproxima a ese nivel en provincias como Álava, Asturias, Guadalajara, Madrid, Málaga, Alicante o Zaragoza.

Desde el 30 de junio, los incrementos superan el 13% en provincias como Albacete, León y Pontevedra. En Cáceres, Ávila, Palencia, Tarragona o Huesca, las subidas también se sitúan por encima del 12%. Incluso en los territorios donde el avance ha sido más moderado, repostar cuesta sensiblemente más que hace apenas unas semanas.

El gas licuado del petróleo, conocido como GLP, se ha convertido por el momento en una suerte de refugio frente al encarecimiento de los combustibles tradicionales. Desde finales de junio, su precio medio ha subido alrededor de un 5%, menos de la mitad que la gasolina y claramente por debajo del diésel.

Su uso, no obstante, sigue siendo minoritario y exige disponer de un vehículo preparado o adaptado, pero su menor subida refuerza su atractivo para quienes ya pueden utilizarlo.

La evolución de los precios añade, además, incertidumbre sobre el futuro inmediato de las ayudas. Estas medidas volverán a revisarse a finales de julio, cuando se conozca el dato de inflación correspondiente a este mes y pueda compararse con el registrado en julio de 2025. El indicador determinante será el epígrafe del IPC denominado «Combustibles y lubricantes para vehículos personales». Su tasa interanual se sitúa actualmente en el 7,8% y debe superar el 15% para que se mantenga la bonificación en su cuantía actual. Si no alcanza ese umbral, la ayuda se reducirá en agosto desde los 20 hasta los 10 céntimos por litro. La pérdida de la mitad de la bonificación podría provocar un nuevo incremento de hasta diez céntimos en el precio que abonan los consumidores, siempre que las estaciones de servicio repercutan íntegramente el recorte. En ese escenario, llenar un depósito de 55 litros costaría otros 5,50 euros más. Sumados a los 9,35 euros de incremento acumulados desde finales de junio, el sobrecoste se acercaría a los 15 euros en poco más de un mes. Las gasolineras facturan más La escalada de los carburantes también se ha reflejado en la caja de las estaciones de servicio. Durante el primer semestre de 2026, las gasolineras facturaron un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. En total, sus ingresos superaron los 11.200 millones de euros hasta junio, frente a los 9.700 millones contabilizados un año antes. Estas cifras representan ingresos, no beneficios.