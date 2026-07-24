CSIF muestra su apoyo a los examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de León ante el colapso estructural

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado este viernes su respaldo a los examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de León y ha denunciado la "situación insostenible de colapso estructural" que padece el servicio por la carencia de personal.

La organización sindical ha achacado la actual situación a la falta de previsión y la deficiente planificación por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). En consecuencia, ha llevado al límite a un colectivo que "asume una sobrecarga de trabajo insoportable", ha informado en un comunicado. CSIF ha remarcado que no se cubren las vacantes, bajas laborales o jubilaciones de forma ágil.

La provincia cuenta actualmente con solo cuatro examinadores en activo para atender los exámenes teóricos, de pista y prácticos de León y Ponferrada, además de asumir continuos desplazamientos, cuando las necesidades mínimas exigen una plantilla fija de al menos seis examinadores y un coordinador.

Asimismo, ha calificado de "incomprensible y discriminatoria" la decisión de la DGT de haber excluido a la provincia de León del plan de refuerzo temporal de la actividad examinadora que sí se ha puesto en marcha en otros territorios. Por tanto, se ha agravado aún más la bolsa acumulada de más de 3.500 aspirantes pendientes de realizar su examen práctico.

Este sindicato ha denunciado también que, ante la desesperación por las esperas, los alumnos del sur de la provincia se ven obligados a acudir a examinarse a Benavente (Zamora), y los de la comarca del Bierzo a la provincia de Ourense.

El retraso acumulado, que supera los tres meses de espera de media, no solo limita la movilidad y las oportunidades de empleo de los ciudadanos, especialmente en el medio rural, sino que "paraliza la incorporación de profesionales a sectores clave como el transporte, la logística o los cuerpos de seguridad y emergencias", ha apuntado el sindicato.