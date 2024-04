La presidenta de Perú desautoriza un recurso de habeas corpus

Publicado por EFE Lima Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados. El recurso, que fue presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima. En el documento, la gobernante señaló que Riveros no es parte de su defensa legal y no ha sido autorizado para presentar ese recurso.

La emisora RPP señaló que el Poder Judicial ya había admitido a trámite este recurso, presentado por Riveros con el argumento de que se había producido una presunta vulneración del derecho de la mandataria.