Las fuerzas rusas avanzan en Avdivka, mientras los civiles ucranianos huyen

Publicado por Rostyslav Averchuk Leópolis Verificado por Creado: Actualizado:

En medio de la superioridad rusa en tropas y armamento, las fuerzas ucranianas intentan detener los rápidos avances de Rusia al noroeste de Avdivka, en la región de Donetsk, donde los residentes huyen para escapar de la ocupación.

Aunque limitados en escala si se comparan con toda la línea del frente, los recientes avances rusos cerca de la localidad de Ocherétine, al noroeste la ocupada ciudad de Donetsk, representan su mayor éxito después de la toma de la cercana Avdivka.

Además de esta aldea, en la que las fuerzas rusas controlan al menos el 80 %, en los últimos días las tropas del Kremlin han capturado varios pueblos cercanos.

Las fuerzas ucranianas se han replegado a las «posiciones preparadas» al oeste y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, ha enviado refuerzos a la zona.

Huir a pie

Una residente de 97 años de Ocherétine, Lidia Stepanivna, caminó unos 10 kilómetros para escapar del pueblo atacado por Rusia, informó el lunes la Policía ucraniana. Su casa quedó destruida y sus familiares heridos, según relató en un vídeo.

Para escapar, la anciana caminó todo el día, sin comida ni agua, cayéndose exhausta varias veces. Se agarró a un bastón y a un palo y «a su carácter», según sus palabras, hasta que fue localizada por soldados ucranianos.

«Sobreviví a aquella guerra (la Segunda Guerra Mundial) y estoy sobreviviendo a esta guerra. Me he quedado sin nada. Pero salí por mi propio pie y aún me queda Ucrania», dijo.

«Toda la industria militar rusa está intentando matarnos. Y nosotros, maldita sea, seguimos vivos», escribió por su parte en sus redes sociales Stanislav Aseyev, escritor de renombre.