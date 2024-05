Lula dice que no habrá «impedimentos» en la ayuda para afrontar las inundaciones

Publicado por Agencias PORTO ALEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este domingo durante una visita al estado de Rio Grande do Sul que no habrá «impedimentos» para el envío de toda la ayuda necesaria para la recuperación de la región tras las devastadoras inundaciones que ya han dejado 76 muertos. «No habrá impedimento de burocracia para recuperar la grandiosidad de este estado», declaró Lula, después de que el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, expresase su preocupación por las restricciones fiscales del Gobierno federal que limitan la capacidad de respuesta de la región. Lula, que ya visitó este estado fronterizo con Uruguay y Argentina el pasado jueves, destacó como prioridades la movilización de la sanidad pública para «minimizar el sufrimiento» de la población, la recuperación de carreteras cortadas, y la vuelta de los niños a las escuelas. «Estoy rezando para pedir a Dios que deje de llover», aseguró. Reclamó a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la presentación de un plan de prevención ante desastres climáticos porque, dijo, «es necesario dejar de correr detrás de la desgracia» y prepararse «con anticipación».

El mandatario compareció acompañado de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Pacheco y Arthur Lira, quienes se comprometieron a dar celeridad a los proyectos de ley que mande el Gobierno para atender la crisis.

Por su parte, el gobernador Eduardo Leite apuntó que las restricciones presupuestarias y las reglas fiscales «sofocan» la maquinaría de respuesta a las inundaciones y reclamó «medidas excepcionales». Según Leite, la extensión del territorio afectado, más de la mitad del estado, conlleva un escenario de «colapso» en la cadena de suministro, agravado por la destrucción de puentes y por el cierre del aeropuerto de Porto Alegre, la capital regional. «Es un escenario de guerra y va a exigir un escenario de posguerra», declaró.

Pese a que las precipitaciones han remitido a lo largo del fin de semana, el gobernador advirtió que el nivel del agua de los ríos «va a tardar en disminuir» y que el número de víctimas aún puede «aumentar mucho» debido a los deslizamientos de tierra.

Según el último balance oficial, hay 103 personas desaparecidas, además de decenas de miles de desplazados, de los cuales 88.019 han tenido que dejar sus casas y trasladarse a las de familiares.