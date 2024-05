Israel y Hamás concluyen sin éxito una nueva ronda de negociaciones

Publicado por EFE Jerusalén Verificado por Creado: Actualizado:

Israel y el grupo islamista Hamás continúan estancados en una enésima ronda de negociaciones para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, que concluyó sin éxito aparente, ante la negativa israelí de poner fin a la guerra en el enclave palestino tras siete meses y más de 34.600 gazatíes muertos.

El grupo islamista anunció esta noche su salida de El Cairo, tras dos jornadas de negociación, y dijo también haber entregado una respuesta a los mediadores de Egipto y Catar a la propuesta de acuerdo, sin detallar el contenido. «La actual ronda de negociaciones en El Cairo terminó hace poco y la delegación de Hamás abandonará El Cairo esta noche para realizar consultas con los dirigentes del movimiento», indicó Hamás en un comunicado oficial.

La delegación de Hamás se dirige hacia Doha para reunirse con sus dirigentes y regresará el martes a El Cairo «para completar las negociaciones», según la televisión estatal egipcia Al Qahera News, muy próxima a la Inteligencia.

Unas cinco horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había anunciado en un mensaje grabado en vídeo que su país no podía aceptar poner fin a la guerra en Gaza, un prerrequisito que Hamás demanda desde hace meses para llegar a un acuerdo. «Hamás ha permanecido atrincherado en sus posiciones extremas, en particular la demanda de retirar a todas nuestras fuerzas de la Franja, terminar con la guerra y dejar intacto a Hamás», lamentó Netanyahu.

«No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamás salgan de sus refugios, vuelvan a tomar el control de Gaza, reconstruyan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades adyacentes», añadió.

De forma casi simultánea, el grupo islamista advirtió que, aunque seguían dispuestos a seguir negociando, no habría acuerdo si Israel, y terceros países como EE.UU., no se comprometían a poner fin a la guerra, según dijo el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh. «La prioridad del movimiento es detener la agresión contra nuestro pueblo, lo cual es una posición fundamental y lógica, y establece un futuro más estable», dijo Haniyeh. «¿Para que sirve un acuerdo si un alto el fuego no es su primera consecuencia?», añadió.

Mientras. en Israel, el Gobierno de Netanyahu aprobó hoy el fin de la retransmisión del canal catarí Al Jazeera, que ya contaba con el visto bueno del Parlamento.