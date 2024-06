Biden reconoce que no debate bien y defiende su capacidad para gobernar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió e en un multitudinario mitin en Carolina del Norte que «no debate tan bien como solía», pero defendió su capacidad para gobernar e instó a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: el expresidente Donald Trump, informa Efe.

En un acto electoral convertido en un baño de masas, con constantes interrupciones de sus seguidores clamando por cuatro años más en el poder, Biden intentó acallar las críticas de quienes piden sustituirlo tras su débil actuación en el debate contra Trump.

«Sé que no soy un hombre joven, es evidente», dijo Biden entre aplausos, quien con 81 años es el mandatario de más edad en la historia del país. «No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo», afirmó con voz enérgica.

Biden habló con un tono más firme y constante que el empleado durante el debate, donde su voz sonaba ronca debido a una gripe. Apoyado por un teleprompter, expuso argumentos más concisos contra Trump, describiéndolo como un peligro para la democracia estadounidense.

«Vamos a proteger y defender nuestra democracia. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: nuestra libertad, nuestra democracia. La propia esencia de Estados Unidos, eso es lo que está en juego», argumentó.

La actuación de Biden fue bien recibida en algunos círculos demócratas, que se mostraron aliviados por la enérgica intervención del presidente, en contraste con su desempeño en el debate, según dijeron fuentes próximas al partido.

La respuesta de Trump

El expresidente Donald Trump. aprovechó el día posterior al debate para celebrar su victoria ante miles de seguidores en un mitin en Chesapeake (Virginia), donde arremetió constantemente contra su rival, al que calificó como «el presidente más incompetente» en la historia de Estados Unidos. «La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a un debate de 90 minutos, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca», atacó Trump, a quien varios medios han señalado como ganador del debate.