"¡Ganamos!", Trump se da un baño de masas el día antes de su investidura

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump (c), baila en el escenario mientras el grupo Village People actúa en un mitin en el Capital One Arena en Washington, DC (EE.UU.). EFE/WILL OLIVEREl presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump (c), baila en el escenario mientras el grupo Village People actúa en un mitin en el Capital One Arena en Washington, DC (EE.UU.). EFE/WILL OLIVER