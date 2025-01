Kallas da la razón a Trump: «La Unión Europea debe gastar más en Defensa»

La proximidad de la guerra en Ucrania imprime urgencia a la Unión Europea (UE) para elevar su gasto en Defensa. Apenas unos días después de que Donald Trump criticara a España por no destinar suficientes recursos al gasto militar, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó este miércoles que el bloque debe acelerar sus inversiones en este campo, dando la razón al presidente estadounidense. «La debilidad es una invitación. Tenemos que mandar un mensaje de que estamos comprometidos con la Defensa europea», destacó la política estonia en un discurso ante la Agencia Europea de Defensa.Mientras los Estados miembros tratan de alcanzar el objetivo de destinar el equivalente al 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa, Rusia destina alrededor de un tercio de su presupuesto al gasto militar. «En tres meses puede producir más armas que nosotros en un año», advirtió Kallas. Moscú «es una amenaza existencial» para la UE, y el bloque «debe mandar un mensaje a Rusia y también a China, de que usar la agresión como herramienta nunca puede salir rentable». Kallas insistió en la urgencia de transmitir ese mensaje al Kremlin, ya que Europa «no está en guerra, pero tampoco en paz», siendo objetivo de sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación.; y podría ser objeto de un ataque en suelo europeo en un plazo de tres a cinco años. «Existen informes que advierten de que Rusia podría tratar de comprobar la capacidad de defensa europea en ese periodo de tiempo».

En ese mismo sentido, el primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió acelerar las inversiones militares y a «no subestimar a quienes reclaman un gasto del 5% del PIB en armamento». La Comisión Europea trabaja ya en una propuesta sobre la Defensa europea y Kallas urge a responder cuanto antes y «sin vacilar». «Tenemos que integrar la industria e impulsar la interoperabilidad de nuestros ejércitos. No necesitamos una armada europea, sino veintisiete que puedan trabajar juntas para proteger Europa», añadió.La seguridad de Europa está en juego en Ucrania, donde Kiev «está ganando tiempo para nosotros». Las sanciones a Moscú y el bloqueo de los activos rusos han dado un duro golpe a su economía y «cada día que pasa, el precio de mantener la guerra debe subir», apuntó Kallas, en un llamamiento a los Estados miembros para que renueven las sanciones al Kremlin, que vencen el día 31 de este mes y que podrían ser bloqueadas por Hungría. «Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza y juntos somos más fuertes», remarcó.

Trump amenaza de nuevo a Rusia con sanciones si no detiene la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este miércoles a amenazar con sanciones a Rusia si el mandatario ruso, Vladímir Putin, se niega a poner fin a la guerra en Ucrania. Trump lanzó esta advertencia por primera vez el martes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y, este miércoles, fue más allá al afirmar que también impondría aranceles sobre Rusia y que el castigo podría extenderse a otros países que estén proporcionando apoyo a Moscú en el conflicto. «Si no llegamos a un acuerdo pronto, no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier producto que Rusia venda a Estados Unidos, así como a otros países que están participando», escribió Trump en su red social Truth Social.Aunque Trump no especificó qué países podrían ser sancionados, China, Irán y Corea del Norte — que ya están sometidos a restricciones comerciales— son los que más han apoyado a Rusia con envíos de material militar o respaldo diplomático en organismos internacionales. El presidente estadounidense también apeló directamente a Putin, afirmando que poner fin a la guerra beneficiaría a Rusia, dado el estado actual de su economía. «Pon fin a esto ahora y detén esta guerra ridícula. ¡Solo va a empeorar!», advirtió.