Ucrania busca garantías y teme un pacto a sus espaldas entre EEUU y Rusia

Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

Lavrov: «No sé que pintan los europeos en la negociación» Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y EEUU, Marco Rubio, abren hoy en Riad, capital saudí, las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales y poner las bases para un arreglo pacífico a la guerra en Ucrania. «No sé qué pintan (los europeos) en la mesa de negociaciones», dijo Lavrov antes de partir rumbo a la capital saudí. Si EEUU dejó claro en la Conferencia de Múnich que los países europeos no participarán en las negociaciones, Moscú hace mucho tiempo que mantiene esa postura y como argumento esgrime el incumplimiento hace diez años de los Acuerdos de Minsk por parte de Kiev, Berlín y París. Las negociaciones transcurrirán con el telón de fondo de una posible reunión entre los jefes del Kremlin, Vladímir Putin, y la Casa Blanca, Donald Trump, que acordaron la pasada semana en conversación telefónica negociar el fin de la guerra en Ucrania. Aunque ya se sabía que Rubio viajaría a Riad, fue el Kremlin el que anunció la reunión, en la que también participará Yuri Ushakov, asesor de Putin para asuntos internacionales. «Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Al respecto, Rubio aseguró a la cadena CBS News que hay «un largo camino por recorrer» antes de abrir negociaciones de paz con Rusia. El secretario de Estado dijo que Putin «expresó interés en la paz» durante su conversación con Trump y que «las próximas semanas y días determinarán si es serio o no». «Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta», dijo Rubio. «Pero Trump es el único líder capaz de hacerlo».

Ante el inicio de los contactos entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí, Kiev sigue aspirando a lograr garantías de seguridad y advierte del riesgo de emprender rápidamente conversaciones con Moscú sin un plan común para poner fin a la guerra.

Muchos ucranianos quedaron decepcionados por la conversaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con el líder ruso, Vladímir Putin, la semana pasada, pero las declaraciones realizadas durante la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana han dejado una sensación de cauteloso optimismo en Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento ucraniano. «Europa se ha dado cuenta de que debe depender de sí misma en cuestiones de defensa y de que el futuro de Ucrania es una cuestión de seguridad común europea», dijo el mismo día que varios líderes europeos participan en una reunión de emergencia en París. La disposición de enviar soldados a Ucrania en misión de paz una vez que terminen los combates, que han manifestado algunos líderes europeos, es alentadora, aunque aún es una perspectiva lejana. «Cualquier presencia de personal militar de países de la OTAN y de nuestros aliados es importante, porque al menos proporcionaría cierta seguridad», afirmó Merezhko.

Los aliados europeos podrían emplear unos 300.000 millones de dólares de fondos rusos congelados para financiar su apoyo a Ucrania o para comprar armas de EEUU, subrayó Merezhko. Para unas negociaciones con sentido también hace falta una visión europea consolidada sobre cómo poner fin a la guerra, según el diputado del gubernamental Servidor del Pueblo. Para Andrí Kovalenko, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, es preocupante que solo pocos líderes europeos hayan dado pasos en esta dirección. De las decisiones de los líderes europeos sobre el apoyo que brindarán a Ucrania y sobre el refuerzo de su propia defensa depende que Europa tenga que ir a la guerra con una Rusia todavía más fuerte en unos pocos años, escribió en Telegram. Ucrania no aceptará ningún acuerdo sobre su futuro que haya sido alcanzado a sus espaldas, reiteró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, este lunes en una visita a Emiratos Árabes Unidos. Si no se la invita a la OTAN, Ucrania tendrá que «construirla» sobre su propio territorio con un ejército fuerte, lo que podría implicar a soldados extranjeros en misión de paz, pero esto requeriría en cualquier caso la participación de EEUU, señaló Zelenski. A pesar de los mensajes contradictorios de parte de Washington, Merezhko no espera que el apoyo se detenga por completo. Trump sigue interesado en los recursos ucranianos.

Los aliados europeos podrían emplear unos 300.000 millones de dólares de fondos rusos congelados para financiar su apoyo a Ucrania