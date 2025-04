Y Donald plantó cara... a las focas de McDonald

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Ni las focas se libran de los aranceles de Donald Trump. Entre el listado de países que aparecen en los nuevos aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos aparecen grandes potencias mundiales, aliados, países medio destruidos por la guerra e incluso islas y territorios de pequeño tamaño que no tienen comercio con Estados Unidos ni con nadie. Pero todavía parece más increíble que algunos de estos países que tendrán que pagar por comerciar con el país gobernado por Trump no tengan ni habitantes. Es el caso de las Islas Heard y McDonald, un territorio externo de Australia en el océano Índico y próximo a la Antártida que está deshabitado. A pesar de no contar con actividades económicas, se les ha asignado el código internacional HM y el dominio de Internet .hm. La isla Heard se encuentra a unos 4.100 kilómetros al suroeste de Perth, en Australia Occidental. Las islas McDonald están unos 43 kilómetros más al oeste y ambas forman un territorio externo de Australia desde 1947. Heard es una isla montañosa en la que destaca un volcán de 2.745 metros de altura que la convierte en la montaña más alta de Australia. Su nombre es Mawson. Mientras, su vecina McDonald es más pequeña y llena de rocas. Ambas suman un total de 412 kilómetros cuadrados de superficie. Su territorio está rodeado por el Índico y ante la ausencia de habitantes solo tiene poca vegetación, aves marinas, insectos, pingüinos y focas. Sin embargo, desde este miércoles todos los productos que exporten —no se sabe muy bien quién porque no hay nadie que lo pueda hacer— a Estados Unidos desde las islas estarán sometidos a un arancel del 10%. Curiosamente, la cifra impuesta por Donald Trump es la mismo que se aplica a las importaciones australianas, pero haber incluido a las Islas Heard y McDonald ha sorprendido a todo el mundo, incluidas las focas y los pingüinos de este lugar remoto.

El territorio más cercano a estas islas es las Islas Kerguelen, pertenecientes a Francia y que se encuentra a unos 450 kilómetros al noroeste.