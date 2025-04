Trump culpa a Ucrania de la guerra tras la masacre de Sumi

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de haber iniciado una guerra con Rusia que no podía ganar, a pesar de que minutos antes reconoció que fue el líder ruso, Vladímir Putin, quien comenzó ese conflicto. «(Zelenski) siempre está buscando comprar misiles. Escuchen, cuando uno empieza una guerra, debe saber que puede ganarla. No se empieza una guerra contra alguien veinte veces más grande y luego se espera que la gente te dé misiles», afirmó Trump ante la prensa en el Despacho Oval. Los comentarios de Trump se producen tras el reciente bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Sumi, en el que murieron 35 personas y otras 117 resultaron heridas. El mandatario estadounidense, que el domingo calificó de «error» ese ataque, puntualizó este lunes que el «error» fue «permitir que esta guerra ocurriera». Trump, que llegó al poder con la promesa de poner fin al conflicto, ha protagonizado un acercamiento a Rusia y fuertes críticas a Ucrania, aunque en las últimas semanas ha expresado también frustración por el hecho de que el Kremlin no haya aceptado una tregua en los combates.

Mientras Ucrania llora los 35 muertos que causó el ataque ruso contra la ciudad nororiental de Sumi, los continuos bombardeos de Rusia ponen a juicio de los ucranianos de relieve la dificultad de alcanzar un alto el fuego y el «fracaso» de EEUU a la hora de ejercer una mayor presión contra Moscú. «Está absolutamente claro que el enfoque de Washington hacia Moscú ha fracasado por completo», dice Oleksi Melnik, exayudante del ministro de Defensa y experto del Centro Razumkov en seguridad internacional. A pesar de que el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hace más de un mes la propuesta estadounidense de un alto el fuego incondicional, el equipo de Trump solo ha hecho concesiones al presidente ruso, opinó el experto. «Todo lo que ha hecho la nueva administración Trump desde su primer día ha animado a Putin a continuar con su agresión», afirmó Melnik en lo que parece un sentimiento generalizado entre los ucranianos. «Rusia cree que puede mejorar su posición negociadora y ganar terreno luchando, porque no siente la presión de EEUU para detenerse», explicó en X Mikola Bielieskov, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos.

