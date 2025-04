Harvard demanda a Trump

La universidad de Harvard demandó ayer al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de recuperar sus fondos federales que la Administración congeló la semana pasada por incurrir presuntamente en conductas antisemitas. En el litigio, el centro educativo acusa a múltiples miembros del Gobierno de EE UU, entre ellos el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, de violar la Primera Enmienda de la Constitución al congelar su financiación federal.

Según la entidad, «el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard» hace caso omiso de los principios fundamentales de la Primera Enmienda, «que salvaguardan la libertad académica", y además incumplen las leyes y los reglamentos federales. El presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró en la página web del centro que «las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas» e impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el alzheimer o el párkinson.

"Como judío y estadounidense, sé muy bien que existe una preocupación válida por el aumento del antisemitismo. Para abordarlo eficazmente se requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma ese trabajo en serio", agregó Garber, que acusó al Gobierno de usar el antisemitismo para justificar «una acción ilegal».

La demanda supone una escalada de tensión entre el mandatario y la universidad, que rechazó el pasado 14 de abril una serie de requisitos del Gobierno para evitar el recorte de fondos, entre los que se encontraban poner fin a sus programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

Tras la respuesta de Harvard, el presidente congeló fondos por valor de 2.200 millones de dólares para la entidad y ha amenazado con eliminar la exención de impuestos de la que goza. Además, el viernes el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de «actividades ilegales y violentas» de estudiantes internacionales. A esto se suma que el Gobierno planea recortar otros 1.000 millones de dólares a la institución que están destinados a la investigación de la salud, según informó este domingo The Wall Street Journal.

Harvard es una de las universidades —además de Columbia y Princeton, entre otras— que han visto amenazada su financiación por informes del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo» creado por Trump, por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el gobierno de Trump califica de «diversidad de ideas». En su caso, Columbia sí aceptó las demandas impuestas por el Gobierno para no perder 400 millones de dólares en financiación federal.

Mientras, los inversores y analistas pasan examen a Tesla. La compañía de Elon Musk presenta sus resultados del primer trimestre del año al cierre de la sesión bursátil en Wall Street. Cada cuenta de resultados es examinada con lupa por propios y extraños, pero las del gigante estadounidense de la movilidad eléctrica más aún después de la multitud de obstáculos a los que se enfrenta la compañía desde hace unos meses: unos por el devenir del sector y la geopolítica y otros por los movimientos de su máximo responsable.

En poco más de 90 días, Tesla se ha enfrentado a cifras decepcionantes en las entregas del primer trimestre, aumento de la competencia, riesgos arancelarios y, sobre todo, una reacción negativa a la marca en todo el planeta. «Los inversores han empezado a perder la paciencia con el gigante de los vehículos eléctricos debido a las deficientes entregas de vehículos, los aranceles a los automóviles y a su visionario CEO Elon Musk, que ha perdido la vista de Twitter, SpaceX y Dogecoin. Esto ha generado una reacción negativa de los consumidores, con informes de protestas en las salas de exhibición de Tesla y una menor fidelidad a la marca en mercados clave", señala Josh Gilbert, analista de Mercados de eToro.

En su mayoría, los inversores buscarán garantías sobre Tesla en los números de la compañía con la esperanza de encontrar más detalles sobre el futuro de la firma automovilística. El consenso del mercado anticipa unos ingresos que rozarán los 22.000 millones de dólares, eso supone, según estas estimaciones, un aumento interanual del 3% en las ventas. Sin embargo estos números parecen estar lejos de la realidad, ya que a principios de este mes, Tesla informó 336.681 entregas de vehículos en el primer trimestre, una disminución del 13% respecto al mismo período del año anterior. Las acciones han caído un 44%.

Putin cede a las presiones de EE UU y «consideraría» otra tregua

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó ayer que está «dispuesto a considerar propuestas para el futuro", en el sentido de establecer una nueva tregua, después del alto el fuego que decretó «unilateralmente» con motivo de la Pascua. El jefe del Kremlin acusó a Ucrania de haber vulnerado esta pausa de apenas dos días en 4.900 ocasiones —Kiev dice que Moscú la rompió 3.000 veces-, pero aun así «todavía hubo una disminución en la actividad combativa por parte del enemigo. Damos la bienvenida a esto».Las palabras de Putin no han caído en saco roto entre los aliados de Ucrania, quienes especulan si tendrán una traducción real o se tratará de una maniobra más del líder ruso para hacer caer la narrativa del conflicto de su parte. De distraer y dibujar a Kiev como negador de la paz.

Estados Unidos, de momento, confía en que Moscú y Kiev lleguen a un mínimo consenso para el final de la guerra. Pero la paciencia parece haber tocado a su fin en Donald Trump, y así lo hizo saber de nuevo en su red social ayer, con un mensaje que consolida su intuición de conseguir «resultados» y de verlos a «finales de esta semana", aunque bajo la advertencia de que abandonará las negociaciones en curso si no se producen aproximaciones rápidas entre ambos gobiernos.

El panorama está cargado de ambigüedad. Tal y como anunció Putin el domingo, la tregua de Pascua no ha sido renovada y esta pasada madrugada Moscú volvió a disparar casi un centenar de drones y tres misiles contra el país vecino. Tres civiles murieron a consecuencia de las explosiones en Jersón, blanco de los bombardeos junto a los enclaves de Mikoláyiv y Cherkasi. Entre los fallecidos figura una anciana que fue alcanzada por la munición de dron.