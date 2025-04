Canadá vota hoy a la búsqueda de un líder que se enfrente a Trump

Publicado por Agencias Nueva York Creado: Actualizado:

En el teatro, como en la política, los villanos hacen a los héroes. Pocos políticos progresistas en el mundo podrían deberle su éxito a Donald Trump, excepto el primer ministro canadiense Mark Carney, que hoy se prepara para celebrar una victoria electoral, inimaginable sin el revulsivo que ha supuesto el discurso anexionista del presidente de EE UU. El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, había puesto a su formación 27 puntos por delante, gracias a un discurso pospandémico metódicamente construido sobre la inflación, la vivienda y la necesidad de cambio que se respiraba a nivel global. Bastó con que Trump subiera al poder reclamando a Canadá como el 51 estado de la Unión para dar un vuelco impensable a las encuestas. Pese al desgaste de casi una década con Trudeau en el poder, el Partido Liberal llega hoy a las elecciones con entre cuatro y seis puntos de ventaja en la intención del voto. «La conversación política cambió rápidamente. Y es que la pregunta clave de las 'elecciones más trascendentales de la historia' también ha cambiado. «En un momento dado de la campaña el 56 % de los canadienses nos dijo que la pregunta más importante en las urnas era: ¿Qué partido es más capaz de hacer frente a las amenazas de Donald Trump contra Canadá?»

Hasta los independentistas de Quebec dicen ser conscientes de que el Bloc Québécois no tiene la fuerza nacional que demandan los tiempos. Trump ha logrado lo que ningún primer ministro había logrado en décadas: unir al país en torno al miedo existencial. «Va a pagar por ello, porque una vez que Carney sea elegido, Trump no tendrá un enemigo más curtido en todo Occidente", lamentó Rogan al diario conservador 'National Post'. Pero incluso entre la derecha empresarial hay quien ve ganancia en el terremoto político que ha desatado Trump en Canadá. Junto a la unidad nacionalista recién estrenada, «ha generado un consenso sobre la necesidad de construir una economía más resiliente, basada en la idea de que el primer paso tiene que ser demoler las barreras comerciales internas", escribió en su editorial 'The Globe and Mail'. «Hace seis meses solo un ingenuo hubiera apostado a que Ottawa y las provincias harían algún progreso en eliminar las regulaciones que solo protegían intereses parroquiales", reflexionó. «Hoy ese ingenuo ganaría las apuestas. Las amenazas de Trump han sacudido del letargo a los políticos y empiezan a suceder cosas buenas». Furor nacionalista El llamado a boicotear los productos estadounidenses y apoyar la economía local ha hecho resurgir la venta de productos nacionales un 10%, los canadienses prefieren vacacionar en casa —el turismo a EE UU ha caído un 70%-, las gorras de 'Canadá no está en venta' hacen furor y el café americano ha pasado a llamarse 'canadiano'. Canadá no quiere cambiar la hoja de arce de su bandera por las barras y las estrellas.