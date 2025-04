Carney promete no arredrarse ante Donald Trump pero tiene una difícil tarea

Publicado por Agencias Otawa Creado: Actualizado:

El líder del Partido Liberal Mark Carney, ganador de las elecciones legislativas del lunes con 168 escaños para su partido, solo cuatro por debajo de la mayoría absoluta, ha prometido no arredrarse ante el presidente estadounidense, Donald Trump, pero la tarea que tiene por delante se antoja difícil. En su primera comparecencia, Carney no se anduvo con circunloquios: «Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país, y no son amenazas gratuitas. El presidente Trump quiere quebrarnos para poseernos. Y eso no pasará, nunca jamás pasará", proclamó. Aun así, anunció que se sentará a negociar con el presidente Trump como lo hacen «dos naciones soberanas». La relación bilateral entre los vecinos que comparten la frontera terrestre más larga del mundo está en sus horas más bajas tras las amenazas de Trump de absorber Canadá y las medidas de nuevos aranceles sobre los productos canadienses, que afectan a sectores vitales de su economía. En Ottawa se espera con incertidumbre la llegada del nuevo embajador estadounidense nombrado por Trump, Pete Hoekstra, antiguo congresista por Michigan y que fue confirmado por el Senado estadounidense hace 20 días. El día de su confirmación, Hoekstra declaró por escrito que Canadá era «el más valioso socio comercial de EEUU» y prometió que trabajaría «con el Gobierno canadiense para revisar y fortalecer nuestra potente asociación comercial y asegurar las fronteras».