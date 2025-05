Trump no quiere que China sufra

Publicado por agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que China está siendo «duramente golpeada» por los aranceles que le impuso, aunque agregó que no quiere que el gigante asiático sufra. "En algún momento espero que lleguemos a un acuerdo con China. Estamos hablando", declaró el mandatario republicano durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca con motivo de los primeros 100 días de su segundo mandato. Trump dijo que China «está en muy mal estado ahora mismo", pero señaló que no quiere que «eso le pase» porque el presidente Xi Jinping le «cae muy bien». "Me entristece mucho, pero China está siendo duramente golpeada", agregó Trump, quien aseguró que grandes barcos de carga que se dirigían al gigante asiático están dando media vuelta para no descargar allí. Desde que Trump escaló la guerra comercial a principios de abril, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 145 % a los productos chinos y el gigante asiático ha respondido con gravámenes de hasta el 125 % para importaciones estadounidenses. El republicano insiste desde hace semanas en que Estados Unidos mantiene conversaciones directas con China.