Rubio dice que solo una reunión entre Trump y Putin puede propiciar la paz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este jueves que «la única forma» de desbloquear las negociaciones de paz en Ucrania sería con una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. En declaraciones a la prensa desde Turquía, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que no tiene «expectativas muy altas» sobre las negociaciones previstas en Estambul, donde finalmente no asistirán ni Putin, ni Trump ni el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. "Francamente, es evidente que la única forma de desbloquear esta situación sería con una conversación entre el presidente Trump y el presidente Putin. Se requeriría una participación de ese nivel", explicó Rubio. "No anticipo nada productivo hasta que haya una conversación franca y directa; el presidente Trump está dispuesto a hacerlo", apuntó. Ucrania y Rusia se comprometieron a enviar delegaciones a Estambul para iniciar en las próximas horas su primera ronda de contactos directos en tres años con el objetivo de negociar el fin de la guerra. Zelenksi había condicionado su asistencia a un cara a cara con Putin, pero este descartó viajar a Estambul. Marco Rubio, quien está en Turquía para reunirse con las partes, expresó su molestia porque hasta ahora no está claro si los ucranianos y los rusos se van a reunir. "No los vamos a estar persiguiendo por todo el mundo", declaró Rubio. «Vinimos porque se nos dijo que habría una interacción directa entre Rusia y Ucrania, pero resultó no ser así", agregó.