Trump presiona a los países de la Otan para gastar un 5 % en armas

Donald Trump acudirá a la próxima cumbre de la Otan, prevista para el 24 y el 25 de junio en La Haya, con el objetivo de presionar a los aliados para que se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% de su PIB. Un porcentaje que «no es una sugerencia, sino un punto de partida", y que debe ser tomada por todos los miembros de la Alianza Atlántica, «incluidos nuestros amigos de España", subrayó ayer el embajador de Estados Unidos ante la organización militar, Matthew Whitaker, antes de una reunión en Bruselas. Un aviso en toda regla.

El incremento de la inversión en defensa y seguridad será uno de los asuntos clave que se abordarán en la próxima cita de la Otan, que hasta ahora había fijado el listón de gasto en el 2% aunque nueve de sus socios están aún por debajo de ese porcentaje. España es uno de ellos, pero también Portugal, Croacia o Luxemburgo. «Nuestros adversarios no están esperando a que nos rearmemos o estemos preparados para que ellos hagan el primer movimiento", advirtió Whitaker, quien confió en que el encuentro de La Haya «sea un éxito y todos nuestros aliados se sumen a este compromiso». Estados Unidos no quiere que se repita lo ocurrido en la cumbre de 2014 en Gales, donde se pactó elevar la inversión al 2% y el acuerdo sigue más de una década después sin materializarse por completo. Whitaker indicó en ese sentido que hoy «no hay tiempo ilimitado» para llegar a la meta del 5% que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha asumido como propia aunque con matices. El neerlandés propone que los socios dediquen el 3,5% del PIB a inversión militar directa y otro 1,5% en asuntos relacionados con seguridad y defensa. Y marca una fecha tope: 2032.

