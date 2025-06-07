El mayor inversor de EE UU llama a Musk y Trump a parar ya por el «bien del país

El 30 de mayo de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) y Elon Musk, dándose la mano durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG

El magnate tecnológico Elon Musk parece estar abierto a la reconciliación con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando tras la guerra dialéctica desencadenada el jueves entre ambos, el empresario apoyó un mensaje en las redes en las que un aliado común les instaba a hacer las paces. Lo hizo el m ayor inversor de todo el país, que representa a la clase económica estadounidense.

«Apoyo que @realDonaldTrump y @elonmusk deberían hacer las paces por el bien de nuestro gran país. Juntos somos más fuertes que separados», dijo en X, propiedad de Musk, el consejero delegado de la firma de inversiones Pershing Square, Bill Ackman. «No estás equivocado», le respondió Musk.

El ultraderechista Steve Bannon, uno de los principales aliados del presidente estadounidense pidió a Trump investigar a Musk y abogó por su deportación «inmediata". Musk es sudafricano.

Los mensajes llegan después de que el presidente y el empresario, quien hasta hace bien poco fue su mano derecha, rompieran públicamente el jueves su alianza con un cruce de acusaciones cuyo tono se fue elevando a lo largo del día. Según los medios estadounidenses, trabajadores de la Casa Blanca habían agendado una llamada telefónica este viernes entre ambos para rebajar la tensión, pero Trump aseguró que ni siquiera están pensando en Musk y que no tiene intención de hablar con él «en un tiempo». Musk acusó a Trump de estar los archivos relacionados del pederasta Jeffrey Epstein y dijo que no habría ganado las elecciones de 2024 sin su apoyo

Trump volvió a cargar ayer contra el magnate y antiguo aliado al asegurar que el empresario, con quien no tiene intención de hacer las paces ahora mismo, «se ha vuelto loco». En declaraciones a la cadena ABC, Trump respondió a las informaciones sobre una posible reconciliación en una llamada telefónica: «¿Os estáis refiriendo al hombre que se ha vuelto loco?», dijo el presidente antes de indicar que no está «particularmente» interesado en conversar con el empresario. Poco después, el mandatario se expresó prácticamente en los mismos términos en comentarios a la cadena CNN, donde dijo de Musk que «el pobre chico tiene un problema» antes de asegurar que «ni siquiera» está pensando en él. «Me parece que no voy a hablar con él durante un tiempo pero le deseo el bien», añadió Trump

La guerra abierta entre el presidente y el magnate ha dejado una auténtica sangría bursátil cuyo principal damnificado ha sido Tesla, la empresa fundada por Elon Musk, que ayer se desplomó más de un 14% en Wall Street.

La amenaza de Trump de eliminar los contratos, así como los subsidios, a las compañías de Elon Musk (Tesla o SpaceX), borró ayer de un plumazo 150.000 millones de dólares de valor de mercado de la compañía. Algo que ha tenido su inmediato reflejo en la fortuna del propio Musk que, con una participación del 13% en Tesla, ha visto caer el valor de sus acciones en 34.000 millones de dólares en una sola jornada.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja estadounidense, Hakeem Jeffries, dijo que su bancada seguirá presionando en el Congreso contra el plan fiscal y presupuestario del presidente."Estamos de acuerdo con Elon Musk cuando ha señalado que el proyecto de ley es una abominación repugnante. Estamos de acuerdo con Elon Musk cuando ha señalado que la estafa fiscal del Partido Republicano potencialmente podría llevar nuestro país a la bancarrota", dijo Jeffries.

Antes de convertirse en el mayor donante de Trump en su carrera por regresar a la Casa Blanca, Musk repetidamente dio fondos al Partido Demócrata, con el que se alineó durante varios años a pesar de estar registrado como independiente.

"Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían el Congreso y los republicanos estarían 51-49 en el Senado». Así respondió el magnate Elon Musk en X, su red social, al vídeo en el que Donald Trump, achaca el enfado del empresario tecnológico a la retirada de los subsidios a los vehículos eléctricos: «Conocía el contenido del proyecto de ley mejor que nadie aquí. No le preocupaba. De repente, se enteró de que íbamos a recortar las ayudas a los vehículos eléctricos y entonces vio un problema", explica el presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Consciente de que sus palabras no iban a gustarle a su exsocio, el líder republicano ha avanzado lo que parecía inevitable: «Musk todavía no ha dicho nada malo de mí, pero creo que será lo siguiente».

Musk le ha dado la razón en otro mensaje: «Cuánta ingratitud", se ha lamentado el fundador de Tesla, que también ha tachado de «falso» que estuviese al tanto del contenido de la ley. «¡Este proyecto de ley no se me ha mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!", le ha espetado.

Tras su romance en campaña y durante los cinco meses largos de la presidencia actual, Musk y Trump se han quitado ya los guantes.