Trump convierte California en zona de guerra con decenas de heridos

Publicado por agencias Los Angeles Creado: Actualizado:

Al unísono de “qué vergüenza” cientos de personas se manifestaron este domingo en el centro de Los Ángeles por la presencia en la ciudad de la Guardia Nacional, enviada por el presidente Donald Trump, tras las protestas por las redadas migratorias ocurridas en el condado. El mensaje sigue siendo el mismo de los últimos días, los manifestantes —entre los que se contaban familias completas con niños pequeños— se opusieron a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la escalada de la Casa Blanca para presionar el poder del gobernador Gavin Newsom, con la presencia y el accionar de los militares. “Mi mamá fue indocumentada y hoy vengo aquí para defender a nuestra gente”, indicó Beatriz Feliz, que vino acompañada de su hijo Randy, de 9 años. La madre, ciudadana estadounidense con raíces mexicanas, dijo que quiere que su hijo aprenda a pelear por sus derechos. “No podemos tolerar que quieran militarizar la ciudad gastando recursos que se deberían invertir en cosas más importantes”.

La manifestación que comenzó frente al Ayuntamiento angelino se desplazó un kilómetro hasta donde se encontraban unas dos docenas de miembros de la Guardia Nacional al cuidado del ingreso del edificio federal, que alberga la cárcel de ICE, a los que increparon por obedecer al presidente. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró la manifestación como “una asamblea ilegal”, lo que le permitió dispersar a los manifestantes, que en momentos le arrojaron confeti a la policía y alguna que otra botella de agua. Al verse empujados por las autoridades angelinas, los manifestantes se tomaron la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico por varias horas. Por su parte, la policía uso gases para dispersar a la multitud. “Como pueden ver estamos tranquilos, sólo queremos expresar nuestro enojo por todo esto, queremos decirle a Trump que aquí no vamos a tolerar que venga a destruir a las familias”, dijo Isabella García, una terapeuta de 32 años. Los manifestantes mostraron, con banderas de diferentes países —incluida la estadounidense-, la diversidad de la comunidad del condado, el más poblado de EE.UU., con alrededor de diez millones de habitantes. Se estima que cerca de un millón de estos es indocumentado, la gran mayoría trabajadores. Para García ese es el mensaje “más importante” que se debe enviar a la Casa Blanca, “la mayoría de inmigrantes son trabajadores, no criminales”, por eso portaba un cartel en el que se leía: “Mi papá trabaja más que tú, presidente”. Trump culpó este domingo a la «izquierda radical» de estar detrás de las protestas de Los Ángeles, al asegurar que a partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. “Es un pequeño dictador, no va poder desestabilizar a California, aquí estamos unidos y vamos a defender nuestros derechos civiles y uno de esos es el derecho a la protesta y el derecho de libre expresión”, indicó Pamela Smith, que asistió con su novio a la manifestación. Hasta la tarde del domingo, el LAPD no había confirmado arrestos entre los manifestantes y trataba de sacar a las personas que protestaban de la autopista, una rutina a la que están acostumbrados los manifestantes que recurren a bloquear las grandes vías para llamar la atención en una ciudad cruzada por carreteras. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en una conferencia de prensa que los angelinos pueden contar con ella para defenderlos. La demócrata llamó a la tranquilidad. «Los Ángeles siempre apoyará a todos los que consideran nuestra ciudad su hogar”, subrayó. La burgomaestre agregó que protestar en paz es un derecho «de todos» en Estados Unidos. Igualmente, Newsom instó a los manifestantes a mantener las protestas contra las redadas masivas de migrantes pacíficas: «No le den a Trump lo que quiere».

"Hablen alto. Permanezcan pacíficos. Mantengan la calma. No usen la violencia y respeten a los agentes de la ley", dice la alcaldesa