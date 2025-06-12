Se estrella un vuelo de Air India con 242 pasajeros con destino a Londres en la India

Publicado por Agencias Nueva Delhi Creado: Actualizado:

Un avión de la compañía Air India con destino al aeropuerto londinense de Gatwick se ha estrellado este jueves en Ahmedabad, en el noroeste del país asiático, con 242 personas a bordo, entre ellas 11 menores. El accidente ha tenido lugar en una zona residencial muy cerca del aeródromo internacional de Sardar Vallabhbhai Patel de esta ciudad india -que ha quedado cerrado y con todos los vuelos cancelados- nada más despegar. La señal del aparato, un Boeing 787 Dreamliner, se ha perdido justo un minuto después de que emprendiera el vuelo y el piloto lanzara una llamada de socorro. Según la agencia india de noticias ANI y la BBC británica, un pasajero británico ha sobrevivido.

Las primeras imágenes del siniestro muestran una densa humareda negra en el lugar de los hechos -fuera del perímetro del aeropuerto- donde ahora se concentran las labores de rescate, con numerosos equipos de bomberos y ambulancias que trasladan a los heridos a hospitales cercanos. La Policía Local ha indicado que al menos un centenar de cadáveres han sido ya recuperados de la zona donde, según la cadena CNN News-18, el aparato se estrelló contra la residencia para estudiantes de Medicina BJ Medical College. La compañía se ha referido a lo ocurrido como "accidente trágico". "En este momento estamos verificando los detalles y compartiremos más actualizaciones", ha señalado. Aún no hay cifras oficiales sobre víctimas aunque el Ministerio de Salud de India habla de "muchas personas" fallecidas.

Entre quienes viajaban en el vuelo AI 171 siniestrado, según el diario 'The Times of India', había 230 pasajeros, una decena de tripulantes de cabina y dos pilotos. La mayoría de las personas a bordo eran indias (169) aunque también iban 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. El mismo medio ha informado de que el aparato, uno de los modelos más modernos para servicios comerciales y que no contaba con accidentes en su historial, llevaba una gran cantidad de combustible al tratarse de un trayecto de larga distancia, lo que aumentó la intensidad de la explosión y el posterior incendio.

En coordinación con el Reino Unido

"En este momento, nuestro principal objetivo es apoyar a todas las personas afectadas y a sus familias. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los equipos de emergencias", ha explicado el presidente de Air India, N. Chandrasekaran, a través de un comunicado. Las autoridades de India y del Reino Unido trabajan en coordinación para aclarar los hechos y ofrecer ayuda a quienes lo necesiten. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha calificado lo ocurrido como "desgarrador", mientras que el titular británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, se ha mostrado "profundamente entristecido" por el suceso.

Familiares de los pasajeros del AI 171 se han acercado hasta el lugar del siniestro en busca de alguna información. Otros esperan noticias en el hospital de Ahmedabad, como Poonam Patel: "Mi cuñada iba a Londres. Me enteré de que el avión se había estrellado", relataba, aún en shock, a la agencia ANI. El hijo de Ramila se encontraba en la residencia contra la que impactó el avión, pero está "a salvo". "He hablado con él. Saltó del segundo piso, por lo que sufrió algunas lesiones", explicaba.

El último accidente aéreo en el país asiático afectó a Air India Express, la división de bajo coste de la compañía Air India. Ocurrió en 2020 cuando un Boeing 737 se salió de la pista en el aeropuerto internacional de Kozhikode, en el sur, durante un fuerte temporal de lluvia. El avión se precipitó hacia un valle y se estampó contra el suelo. Hubo 18 muertos. Otro aparato del mismo modelo y aerolínea se estrelló en 2010 contra un barranco en la ciudad sureña de Mangalaru, con el fatal balance de 158 víctimas mortales. Una década antes más de medio centenar de personas que volaban con Alliance Air fallecieron cuando el avión que cubría la ruta entre Calcuta y Nueva Delhi cayó en una zona residencial de Patna.