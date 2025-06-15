Israel incendia Oriente Medio

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ejército israelí continúa atacando Irán tras otra noche de intercambio de fuego entre las potencias que ha dejado al menos trece muertos y más de un centenar de heridos en Israel.

Los muertos en Israel por los ataques de Irán subieron hoy a 10, después de que los equipos de rescate recuperasen dos cuerpos más entre las ruinas de los edificios afectados por un impacto en la localidad de Bat Yam, en la periferia de Tel Aviv.

En un comunicado, las fuerzas israelíes dijeron que en las últimas horas han atacado almacenes y estructuras de lanzamiento de misiles en el oeste de Irán.

Junto al mensaje, el Ejército compartió un vídeo en el que se observan varios ataques contra camiones.

Además, durante la última hora, las fuerzas israelíes aseguraron haber abatido siete aeronaves no tripuladas lanzadas desde Irán contra el país, después de que sonasen las alarmas antiaéreas en el norte de Israel.

Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber atacado sedes del Ministerio de Defensa en Irán y la sede de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva, además de otros objetivos "relacionados con el proyecto de armas nucleares del régimen iraní".

Medios iraníes como Press TV o la agencia Tasnim también informaron de un incendio en las instalaciones de la refinería de Shahran, cerca de Teherán, que también habría sido alcanzada.

En un mensaje en redes sociales, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo esta mañana compartir "el profundo duelo de las familias" y lamentar su "terrible pérdida", tras la muerte de al menos diez israelíes en los últimos bombardeos de Irán en represalia por los ataques de Israel.

"Lloraremos juntos. Superaremos juntos", aseguró el representante israelí.

Desde que Israel lanzó su extensa ofensiva contra Irán en la madrugada del viernes, más de 100 personas han muerto en el país persa a raíz de los ataques, entre los cuales se cuentan integrantes de la cúpula militar iraní y científicos nucleares que trabajaban en los proyectos de enriquecimiento de uranio del país.

Por parte israelí, además de las diez víctimas mortales causadas por los últimos bombardeos, tres personas más fallecieron la noche anterior en Tel Aviv, llevando el número total de muertes a 13, a la espera de que se conozca el alcance total de la destrucción de esta noche.