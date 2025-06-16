Cruce de fuego entre Israel e Irán mientras crece el temor internacional

Manuel Félix, periodista de Diario de León, es testigo de cómo estallan en el cielo las bombas de Irán en la frontera del Líbano con Israel.Manuel Félix

Israel e Irán continuaron ayer sus ataques sin que los llamamientos a un alto el fuego logren parar la escalada, mientras crece la preocupación internacional porque el conflicto convulsione aún más todo Oriente Medio. La séptima oleada de misiles disparada por Irán desde que comenzó la escalada el pasado viernes hizo saltar las alarmas de nuevo en Israel,

"Irán pagará un alto precio por matar a civiles, mujeres y niños intencionadamente. Lograremos nuestro objetivo de un solo golpe", aseguró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una visita a Bat Yam, donde anoche impactó un misil contra un edificio, matando al menos a siete personas, dos de ellas menores.

El Ejército israelí anunció que su fuerza aérea atacó un avión iraní de reabastecimiento aéreo en el aeropuerto de Mashad, en el este de Irán, a unos 2.300 kilómetros de Israel, en el ataque de más alcance desde que empezó su operación militar en Irán. Durante la noche, Israel confirmó haber atacado sedes del Ministerio de Defensa en Irán, además de otros objetivos «relacionados con el proyecto de armas nucleares del régimen iraní». Medios iraníes también informaron de un incendio en las instalaciones de la refinería de Shahran, cerca de Teherán, que también habría sido alcanzada.

Teherán sufrió nuevos ataques israelíes, que alcanzaron el cuartel de Comando de la Policía y zonas residenciales. Además, cinco coches bomba explotaron en Teherán, informó la agencia estatal Irna. “El régimen israelí está detonando coches bomba en Teherán después de que las sistemas de defensa antiaérea repeliesen con éxito una ola de bombardeos”, indicó el medio oficial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró «pronto habrá paz entre Israel e Irán» y que los dos países «llegarán a un acuerdo». "¡Pronto habrá paz entre Israel e Irán! Muchas llamadas y reuniones están teniendo lugar ahora", escribió en su red Truth Social. Pero Irán afirma que tiene “pruebas sólidas” de que fuerzas de Estados Unidos apoyaron a Israel en su ofensiva militar contra Irán.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; su homólogo turco, Hakan Fidan; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Turquía, Erdogan, se sumaron a las voces en pro del fin de una escalada que amenaza con incendiar aún más toda la región.