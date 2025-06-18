Trump descarta matar al líder supremo de Irán «por ahora"

Publicado por EFE / EP Washington / Teherán Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que conoce «dónde se esconde» el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, pero descartó, «por ahora", tomar la decisión de matarlo. «Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.

Trump advirtió de que no quiere «que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses» y subrayó que su «paciencia se está agotando». «¡Rendimiento incondicional!", agregó en otro mensaje.

El presidente de EE UU también aseguró que Estados Unidos tiene el «control total de los cielos de Irán» dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica.

Los mensajes de Trump responden a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dijo el lunes que su Gobierno hará «lo que sea necesario", al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jameneí.

Trump abandonó el lunes abruptamente la cumbre del G7 de Canadá y regresó de madrugada a Washington para reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, en medio de los ataques entre Israel e Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró ayer haber lanzado un ataque contra la sede del Mossad y un cuartel de la Inteligencia Militar israelí en Tel Aviv y recalcó que ha empleado «un nuevo misil» en su nueva oleada de ataques contra Israel, en el marco de su respuesta a la campaña de bombardeos iniciada el 13 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático. Así, ha destacado que el ataque ha sido lanzado «a primera hora del día» y ha sostenido que «pese a la presencia de sistemas defensivos altamente avanzados", tanto la sede de Inteligencia Militar como la sede del Mossad han sido «alcanzados» y «están ardiendo", sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Alireza Talaeinik, ha destacado tras ello que «se ha usado un nuevo misil en el ataque de hoy contra el régimen sionista». «No se han dado cuenta hasta ser alcanzados", ha dicho, antes de esgrimir que «el centro de seguridad e Inteligencia del régimen ha sido alcanzado a pesar de las múltiple capas de defensa, algo en lo que ayuda Estados Unidos».

Talaeinik ha acusado a Israel de «imponer una guerra» y «buscar dañar las capacidades» de Irán, al tiempo que ha hecho hincapié en que Teherán «usará todas sus capacidades ofensivas contra los enemigos", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. «A través del uso de estas armas, la resiliencia del enemigo sionista se reducirá con el tiempo", ha zanjado.

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.