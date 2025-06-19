Trump, sobre atacar a Irán: «Nadie sabe lo que voy a hacer»

Publicado por Efe Teherán Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó ayer abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que «nadie sabe» cuál será finalmente su decisión. «Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer», respondió el mandatario republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre una posible intervención. «Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto», agregó.

Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán.

El presidente explicó que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.

Trump también se refirió al mensaje que publicó ayer en redes sociales, dirigido a Teherán, en el que escribió «rendición incondicional». Según dijo, con esa frase se refería a que Irán llegue al punto de decir: «Ya no aguanto más, me rindo». «Durante 40 años han dicho «Muerte a Estados Unidos», «Muerte a Israel», «Muerte a cualquiera que no les gustara». Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa», expresó.

Israel e Irán siguen intercambiando oleadas de ataques este miércoles, sexta jornada desde que el Ejército israelí lanzara una operación a gran escala sobre territorio iraní.

El presidente de EE UU exigió el martes a la República Islámica una «rendición incondicional» y afirmó conocer el paradero de líder supremo iraní, Ali Jameneí, aunque señaló que, por el momento, no ha tomado la decisión de ordenar su asesinato. Jameneí advirtió por su parte este miércoles a Estados Unidos de que sufrirá un «daño irreparable» si intervienen militarmente contra su país y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá.

La posible participación de la Administración de Donald Trump en los ataques israelíes contra Irán ha provocado divisiones dentro del movimiento trumpista, donde algunas de sus voces más radicales se oponen tajantemente a cualquier intervención militar. Los defensores más acérrimos del lema «Estados Unidos primero», uno de los pilares de la campaña de Trump, buscan romper con el tradicional intervencionismo del Partido Republicano y rechazan que Washington se involucre en conflictos como los de Ucrania o Medio Oriente. Trump, quien ha intentado sin éxito negociar un nuevo acuerdo nuclear con Teherán en los últimos meses, abandonó abruptamente la cumbre del G7 en Canadá y regresó el lunes a la Casa Blanca para evaluar si Estados Unidos debe sumarse a los ataques israelíes contra la República Islámica. El choque entre las dos corrientes del Partido Republicano quedó en evidencia en una entrevista con Tucker Carlson.