La venganza de Irán apunta hacia las bases de Estados Unidos en Oriente Medio

Nada más conocer el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, todos los ojos se fijaron en la respuesta de la república islámica. A falta de escuchar al Líder Supremo, Alí Jamenei, protegido en un refugio de alta seguridad, el ministro de Exteriores, Abbas Araqhchi, declaró que Irán «se reserva todas las opciones para defender sus intereses de seguridad y a su pueblo", pero se negó a ser más específico. La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que indicó que «las bases militares estadounidenses en la región no representan una fortaleza, sino una vulnerabilidad» y amenazó al enemigo con sufrir «consecuencias lamentables». Es una incógnita conocer la respuesta que ordenará Jamenei, pero de ella dependerá la futura implicación de Estados Unidos en el conflicto. En 2020, cuando Donald Trump dio luz verde al asesinato del general Suleimani en Bagdad, los iraníes lanzaron misiles contra varias bases estadounidenses en Irak. Fue un ataque medido y puntual en el que no hubo víctimas mortales. Los estadounidenses cuentan con una veintena de bases y unos 40.000 hombres en la región, todos ellos desplegados en las fronteras de Irán. La decisión de Trump de entrar en la guerra expande el conflicto a otros países y acerca los objetivos a los iraníes, que hasta ahora sólo disparaban a Israel. Además de un ataque contra bases militares, voces ultraconservadoras de Irán como la del analista Ali Akbar Raefipour pidieron la retirada del Tratado de No Proliferación (TNP). «Dado que el TNP no nos ha aportado ningún beneficio ni disuasión, retírense de él", propuso. En opinión de Raefipour es el momento de «construir 20 bombas tácticas con 400 kilogramos» de uranio enriquecido. Otra de las opciones fue el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula en buques un tercio del petróleo que se consume en el mundo. El diputado Esmaeil Kowsari, miembro de la comisión parlamentaria de seguridad nacional y política exterior, confirmó ante los medios que «el Parlamento ha llegado a la conclusión de que debe cerrar el estrecho, pero la decisión final recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional». Donald Trump dijo tras los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes que era momento de llegar a un acuerdo, pero parece complicado a corto plazo debido a la desconfianza absoluta por parte de los dirigentes de la república islámica. Araqhchi acusó al presidente de EEUU de haber «traicionado a Irán» y «traicionado la diplomacia", además de «engañar a sus propios votantes", después de hacer campaña con la promesa de mantener a su país fuera de las guerras extranjeras.