Israel dice en la ONU que Trump merece el premio Nobel de la Paz

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, conversa con el embajador israeli, Danny Danon, antes de empezar la reunion del Consejo de Seguridad.

Israel dijo hoy, por boca de su embajador ante la ONU, Danny Danon, que el presidente estadounidense, Donald Trump, "merece el premio Nobel de la Paz", tras haber logrado un alto el fuego entre Israel e Irán en las últimas horas.

"Creo que debemos agradecerle su liderazgo y las decisiones que tomó, y reconocer así los esfuerzos de Estados Unidos", dijo Danon.

Danon respondía así a una pregunta sobre la candidatura de Trump al Nobel, planteada formalmente hoy por el congresista republicano Buddy Carter, quien escribió una carta al Comité del Nobel donde pedía que se reconozcan los esfuerzos de Trump por impedir a Irán hacerse "con el arma más letal del planeta".

El embajador israelí dijo además que este acuerdo puede abrir las puertas a que nuevos países árabes se sumen a los "Acuerdos de Abraham", propiciados por Trump en su primer mandato (2017-2021) para que los países árabes firmasen la paz con Israel y establecieran relaciones diplomáticas.

Dannon dijo que prefería no dar nombres por el momento pero dijo creer que "vamos a ver a más países sumarse a la senda de la paz".

Los acuerdos de Abraham fueron firmados por Emiratos Árabes, Baréin y Marruecos -que se sumaron a Egipto y Jordania, que habían reconocido a Israel en 1979 y 1994, respectivamente-, y estos tres países no los han roto ni siquiera durante lo más crudo de la guerra de Gaza