Diario de León

Comparte unos mensajes de Rutte en los que le asegura que tiene «a todos firmados al 5 por ciento»

Trump comparte un gráfico sobre la amenaza de España al éxito de la cumbre

El mandatario advierte de nuevo que «España es un problema» dentro de la Alianza

Publicado por
Agencias
Washington

Creado:

Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes un gráfico con el titular 'España amenaza con descarrilar la cumbre de la Otan', donde reivindicó el «increíble» gasto de Washington en defensa. El mandatario publicó en su red social, Truth Social, una infografía que recoge el gasto en defensa de los países miembros de la organización para criticar a España por no querer destinar el 5 % de su PIB, como insiste que hagan todos los países. La imagen viene acompañada con un comentario de Trump: «Los Estados Unidos han llegado casi al billón de dólares — Esto es increíble. Lo estaremos tratando pronto con los miembros de la Otan». "La resistencia de España a la exigencia de Donald Trump de que los aliados eleven su gasto en defensa al 5 % del PIB corre el riesgo de perturbar una cumbre de la Otan de alto nivel destinada a contentar al presidente estadounidense", señala el gráfico compartido por el mandatario. Además, la infografía incluye las imágenes de Trump, el secretario de la Alianza, el holandés Mark Rutte, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como los tres puntos de vista del problema. Sobre el neoyorquino, dice que «amenaza con no proteger a los aliados si no se comprometen a gastar el 5 % en defensa", mientras Sánchez defiende que «este objetivo es incompatible con el estado de bienestar de su país."

Rutte por su parte propone, según la imagen, «aumentar el gasto hasta el 3,5% y destinar otro 1,5% a gastos de seguridad más amplios». La imagen fue creada por Graphic News, una agencia de noticias, con sede en Londres, «especializada desde 1991 en la comprensión de la actualidad internacional». El mandatario advirtió de nuevo este martes que «España es un problema» dentro de la Alianza. "Está teniendo un problema con España. Siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo. Lo cual es muy injusto para el resto", dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One en camino a la cumbre de la Otan antes de compartir esta imagen. El pasado domingo Sánchez anunció que había llegado a un acuerdo con Rutte que le eximía de llegar a ese 5 % para defensa. En su lugar, destinará un 2,1 %, «ni más ni menos", según sus propias palabras. Y ese acuerdo, según fuentes del Gobierno español, estaba garantizado porque lo avaló el máximo responsable de la Otan, Rutte. Sin embargo, Trump compartió unos mensajes que le había enviado Rutte en los que le felicita por su «acción en Irán» y le asegura que tiene «a todos (los estado miembros) firmados al 5 por ciento».

Rusia lamenta el rearme de los países de la Otan

La cumbre de la Otan no ha pasado desapercibida en Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha criticado la iniciativa del bloque militar de presionar a sus miembros para que gasten al menos el 5% de su PIB en Defensa. «Dado que es necesario sacar adelante la decisión del 5%, ¿qué se necesita hacer para ello?", ha apuntado en rueda de prensa. Ha añadido que para eso hay «que dibujar un engendro del infierno, un monstruo. Y desde el punto de vista de esos funcionarios de la Otan, nuestro país es el que mejor encaja en el papel de monstruo». El mismo representante ruso ha opinado que la Alianza fue «creada para la confrontación» y solo trae «agresión y confrontación». El rearme europeo, del que el líder francés, Emmanuel Macron, ha sido uno de los más partidarios, hace saltar las alarmas en el Kremlin. Aunque critica abiertamente esta tendencia, esa receta no se la aplica para sí misma, pues incluso en 2021, según datos del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Moscú gastaba más en su ejército que cualquier país de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha acusado a la Otan de tener el objetivo de «buscar enemigos» y ha reiterado que Rusia no quiere a una Ucrania como parte de la Alianza Transatlántica. Recordó las palabras del líder ruso, Vladímir Putin, en las que pidió que Kiev tenga «un estatus neutral, no alineado y un estatus sin armas nucleares».
tracking