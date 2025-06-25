Trump comparte un gráfico sobre la amenaza de España al éxito de la cumbre

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes un gráfico con el titular 'España amenaza con descarrilar la cumbre de la Otan', donde reivindicó el «increíble» gasto de Washington en defensa. El mandatario publicó en su red social, Truth Social, una infografía que recoge el gasto en defensa de los países miembros de la organización para criticar a España por no querer destinar el 5 % de su PIB, como insiste que hagan todos los países. La imagen viene acompañada con un comentario de Trump: «Los Estados Unidos han llegado casi al billón de dólares — Esto es increíble. Lo estaremos tratando pronto con los miembros de la Otan». "La resistencia de España a la exigencia de Donald Trump de que los aliados eleven su gasto en defensa al 5 % del PIB corre el riesgo de perturbar una cumbre de la Otan de alto nivel destinada a contentar al presidente estadounidense", señala el gráfico compartido por el mandatario. Además, la infografía incluye las imágenes de Trump, el secretario de la Alianza, el holandés Mark Rutte, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como los tres puntos de vista del problema. Sobre el neoyorquino, dice que «amenaza con no proteger a los aliados si no se comprometen a gastar el 5 % en defensa", mientras Sánchez defiende que «este objetivo es incompatible con el estado de bienestar de su país."

Rutte por su parte propone, según la imagen, «aumentar el gasto hasta el 3,5% y destinar otro 1,5% a gastos de seguridad más amplios». La imagen fue creada por Graphic News, una agencia de noticias, con sede en Londres, «especializada desde 1991 en la comprensión de la actualidad internacional». El mandatario advirtió de nuevo este martes que «España es un problema» dentro de la Alianza. "Está teniendo un problema con España. Siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo. Lo cual es muy injusto para el resto", dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One en camino a la cumbre de la Otan antes de compartir esta imagen. El pasado domingo Sánchez anunció que había llegado a un acuerdo con Rutte que le eximía de llegar a ese 5 % para defensa. En su lugar, destinará un 2,1 %, «ni más ni menos", según sus propias palabras. Y ese acuerdo, según fuentes del Gobierno español, estaba garantizado porque lo avaló el máximo responsable de la Otan, Rutte. Sin embargo, Trump compartió unos mensajes que le había enviado Rutte en los que le felicita por su «acción en Irán» y le asegura que tiene «a todos (los estado miembros) firmados al 5 por ciento».