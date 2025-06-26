Donald Trump amenaza a Sánchez con arruinar a España con aranceles

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a España con represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la Otan en La Haya. «España es terrible, lo que han hecho, son el único país que no pagará al completo», ha asegurado el mandatario estadounidense en rueda de prensa al término de la cumbre de la Otan en la que todos los aliados han suscrito elevar el gasto en Defensa al 5%, pero en la que España insiste en su propia senda de gasto ajustada a completar los objetivos militares de la Otan. Según Trump, la economía de España va bien pero podría torcerse si «algo malo sucede», punto en el que ha avisado que le hará «pagar doble» y el país «devolverá» con comercio la falta de inversión militar. «No voy a permitirlo. Es injusto», ha añadido, tras reiterar que España «es el único país de todos los países que se niega a pagar» su parte en el seno de la Otan. Para Trump la actitud de España responde a que quieren aprovecharse de la inversión del resto de aliados. «Pero tendrán que devolvérnoslo con el comercio», ha remachado sobre la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así ha avanzado que «negociará directamente» con España, aunque ha insistido en que «van a pagar más dinero de esta manera» recalcando así que es el peaje por no sumarse al acuerdo general de la Otan. La cumbre en La Haya se planteaba con un único tema, definir la trayectoria de gasto para la próxima década, contexto en el que los líderes aliados han acordado aumentar la inversión militar hasta el 5% de aquí a 2035, siguiendo el umbral que exigía Washington. Pese a la declaración de la cumbre, Sánchez ha insistido en que España podrá seguir su propia ruta soberana de inversión, a pesar de que el documento final firmado por los líderes recoge el compromiso de llegar al 5% en el año 2035, dedicando al menos el 3,5% a inversión militar pura, con el 1,5% en gasto relativo a seguridad, una métrica que España considera que no le aplican. Este choque público con España llega después de días con Sánchez en el foco de la polémica por su rechazo a pactar el 5%. El propio Trump desde el avión presidencial ‘Air Force One’ criticó antes de llegar a Países Bajos que España es un «problema» en la Otan por su falta de gasto en defensa. «España no está de acuerdo, esto es muy injusto para el resto», argumentó sobre las reticencias de Sánchez de pactar el nuevo listón. Ya en La Haya, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha redoblado los ataques a España asegurando que su posición supone un «problema» para la OTAN, postura que ha atribuido a «problemas internos» de Sánchez. «Tienen un gobierno de centro-izquierda que básicamente quiere gastar muy poco o nada en el Ejército», ha asegurado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a Politico.

