Israel mata a 19 palestinos mientras se habla de tregua

El Ejército israelí mató al menos a 19 palestinos en una serie de ataques contra la Franja de Gaza en lo que va de sábado, recogen medios como la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, o el canal catarí Al Jazeera. Al menos siete de los fallecidos se registraron en la zona costera de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja. Durante meses, el Ejército israelí consideró Mawasi una «zona humanitaria», y miles de palestinos desplazados se refugian todavía ahí en tiendas de campaña, a pesar de que el lugar es blanco frecuente de ataques. Las propias fuerzas israelíes suelen enviar a la población gazatí hacia la zona tras emitir órdenes de evacuación en el sur del enclave, donde apenas una pequeña franja de tierra junto a la costa está libre de este tipo de avisos. Este viernes, tras emitir nuevas órdenes de evacuación en Jan Yunis que afectan al hospital más importante de la zona, el Naser, el Ejército israelí dijo que ya tiene el «control operativo» de alrededor del 65 % de la Franja de Gaza. Mientras, otros cinco gazatíes murieron en un bombardeo contra una escuela en el barrio de Zeitún de Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. En el centro de la Franja murieron al menos otras cuatro personas tras registrarse una serie de bombardeos israelíes contra los campamentos de refugiados de la zona. El resto de los fallecidos se registraron en Ciudad de Gaza y en Jan Yunis. Los ataques llegan después de que el grupo islamista Hamás asegurase anoche que ha dado una respuesta «positiva» a los mediadores sobre la última propuesta de alto el fuego en Gaza y está preparado para negociar «inmediatamente» la implementación de la tregua, según un comunicado. A grandes rasgos, la propuesta incluye una tregua de 60 días, bajo la cual Hamás liberará a la mitad de los rehenes israelíes que aún siguen vivos en Gaza, así como los cadáveres de unos 30 rehenes, a cambio de la liberación de varios prisioneros palestinos en manos de Israel, según fuentes cercanas a las negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado martes que Israel habría aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días, y expresó su esperanza de que Hamás también acceda al acuerdo. Trump ha dicho que espera que el alto el fuego pueda anunciarse durante la semana que viene, cuando está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visite la Casa Blanca. Una tregua de 60 días es el principio básico de la propuesta planteada hace meses por el enviado especial de Washington a Oriente Medio, Steve Witkoff, la cual Israel secunda desde un primer momento pero Hamás ha rechazado en anteriores ocasiones por no contemplar la retirada israelí del territorio ni el fin de su ofensiva. Desde el inicio de la guerra, más de 57.000 gazatíes han muerto y más de 132.000 han resultado heridos por ataques israelíes, según el recuento del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza.

Tregua

Hamás aceptó en la noche del viernes negociar la tregua de 60 días propuesta por Estados Unidos en Gaza. Un funcionario de la organización islamista declaró bajo condiciones de anonimato que la oferta es «positiva y debería ayudar a alcanzar un acuerdo», según comunicó a la agencia Reuters. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue este sábado sin pronunciarse al respecto, pero el que ha hablado en las últimas horas ha sido el presidente norteamericano, Donald Trump, en plena celebración del 4 de julio. «Me parece que van a aceptarlo», ha comentado a bordo del Air Force One aunque ha reconocido que «todavía no me han informado a fondo» sobre la postura de la milicia. El magnate ha vaticinado que el pacto se cerrará la próxima semana. a respuesta está ya en manos de los mediadores de Catar y Egipto y ha sido trasladada también a la Casa Blanca, donde Trump la esperaba con impaciencia. El mandatario quiere firmar el acuerdo el próximo lunes, durante la visita que hará Netanyahu a Washington, aunque es cierto que todavía quedan «cambios menores».