El avión de Air India pudo sufrir un fallo técnico sobre el que había avisos años antes

La pérdida de potencia de los dos motores del vuelo AI171 de Air India, que causó el accidente en el que murieron 260 personas hace un mes cuando cubría una ruta con destino a Londres, pudo originarse en un fallo técnico sobre el que la aerolínea había sido advertida años antes, según los investigadores. Un informe preliminar de 15 páginas de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) revela que Air India no realizó unas inspecciones de seguridad recomendadas en 2018 por la autoridad de aviación de EE UU sobre un posible defecto en el mecanismo de bloqueo de los interruptores de combustible, los mismos que detuvieron el flujo de queroseno a los motores tres segundos después del despegue.

El informe hace referencia al Boletín de Información de Aeronavegabilidad Especial (SAIB) NM-18-33, emitido por la FAA el 17 de diciembre de 2018, que advertía de que el mecanismo de bloqueo de los interruptores de control de combustible podría desengancharse, lo que aumentaba el riesgo de una activación no deseada. "Según la información de Air India, las inspecciones sugeridas no se llevaron a cabo ya que el SAIB era consultivo y no obligatorio", indica el informe de la AAIB, llevando el foco de un posible error humano hacia un potencial fallo técnico del que existían antecedentes.

En el diálogo recuperado de la caja negra, un piloto pregunta al otro por qué cortó el combustible y este responde «no lo hice", dando mas peso en el informe a la posibilidad de que los interruptores se movieran a la posición de «CUTOFF» sin una acción deliberada. La tripulación, encabezada por un comandante con más de 8.000 horas de vuelo solo en el Boeing 787, era altamente experimentada. El registrador de datos de vuelo detalla una lucha contrarreloj. 13:38:39 (hora local), el avión despega de la pista. 13:38:42, tres segundos después, los interruptores de combustible de ambos motores se mueven a la posición de corte. 13:38:52, diez segundos después del fallo, la tripulación ya ha identificado el problema y mueve el interruptor del motor 1 de nuevo a la posición «RUN» para intentar el reencendido. 13:38:56, hacen lo mismo con el motor 2. 13:39:05, uno de los pilotos emite la llamada de emergencia «MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY». 13:39:11, la grabación se detiene. El impacto ocurre 29 segundos después de que los motores perdieran potencia.