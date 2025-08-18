Diario de León

Zelenski se prepara para su viaje a EE UU flanqueado por el apoyo europeo

Se reunión con Von der Leyen y participó en una conferencia con virtual con el resto de los aliados

Zelenski con la presidenmta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.OLIVIER HOSLET

Berlín

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se prepara para viajar hoy a Washington, flanquedado por el apoyo europeo para lo que será su primer encuentro con Donald Trump después de que el mandatorio estadounidense tuviera una reunión con su homologo ruso Vladimir Putin en Ucrania. El primera viaje de Zelenski a Washington no dejó buenos recuerdos y la imagen que quedó de éste fue la de la presión a la que fue sometido públicamente por Trump y su vicepresidente JD Vance para que aceptara un acuerdo con Rusia. Ahora Zelenski estará acompañado por Ursula von der Leyen, el secretario general de la Otan, Mark Rütte, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni. La compañía de los líderes europeos hace visible el apoyo del que goza Zelenski que este domingo se reunió con Von der Leyen y participó en una conferencia con virtual con los otros aliados para preparar el viaje a Washington. «Es fundamental haber contado con su apoyo desde el comienzo de esta guerra, y es fundamental que nos apoyen y que hablemos con Estados Unidos y que hablemos juntos. Y es fundamental que Washington nos apoye. Y hoy, en diversos formatos, estamos decidiendo qué vamos a debatir en Washington». Zelenski pidió a los europeos que muestren la misma unidad que mostraron en 2022, tras el comienzo de la invasión rusa a gran escala. «Es crucial que Europa se mantenga tan unida como lo estuvo en 2022. Esta unidad contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme», dijo Zelenski. «Esta unidad contribuye a acercar una paz justa y debe mantenerse firme. Acordamos la necesidad de un alto el fuego para las siguientes medidas diplomáticas, garantías de seguridad efectivas para Ucrania y la continuación de la presión sancionadora sobre Rusia para limitar su potencial en el futuro. Agradezco personalmente a Ursula y a toda Europa que nos apoya en nuestra búsqueda de un fin justo a esta guerra», agregó. El presidente ucraniano reiteró además su exigencia de haya un alto al fuego para negociar y se mostró escéptico acerca de que pueda haber pronto un encuentro trilateral pues según él Rusia no ha dado muestras de estar dispuesta a ello.

«Rusia no da señales de que la trilateral se vaya a concretar. Y si Rusia se niega, entonces deberán imponerse nuevas sanciones», subrayó. El punto de partida de posibles negociaciones, según Zelenski, debe ser la actual línea de contacto lo que, según él, es apoyado por los europeos. Con respecto a posibles cesiones de territorio Zelenski recordó que la constitución ucraniana lo prohibe.

Costa recalcó que «debe respetarse el derecho soberano de Ucrania a determinar sus condiciones de paz"

Las 'cesiones' de Putin en seguridad

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad «sólidas» como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. "Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical", dijo a la CNN Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú en nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso. El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó esta garantía de seguridad como una protección «con un lenguaje similar» al Artículo 5 de la Otan —que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros—, frente a nuevas invasiones rusas. Trump ya había afirmado en camino a Alaska que estaba abierto a ofrecer respaldo a Kiev junto a los aliados europeos, aunque no «dentro del esquema de la Otan", del que Ucrania no es miembro. Según Witkoff, Putin también habría aceptado comprometerse a no entrar en ningún otro territorio, ya sea en Ucrania o en otro país europeo, dentro de un futuro pacto para el fin definitivo a la guerra que Moscú libra en suelo ucraniano desde 2022. En su recuento de la histórica cumbre entre los líderes de EE.UU. y Rusia, el enviado especial también dijo a CNN que Putin cambió su postura e hizo concesiones en sus demandas de intercambios de territorios como condiciones para la paz.
