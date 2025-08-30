Trump retira la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la retirada de la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta del país Kamala Harris, según ha confirmado su portavoz a los medios estadounidenses.

Desde su retorno al poder, Trump ha retirado a antiguos altos cargos de la Administración Biden la protección que generalmente suele otorgar el Servicio Secreto para recortar gastos.

«La vicepresidenta quiere agradecer al Servicio Secreto de Estados Unidos su profesionalidad, dedicación y el compromiso inquebrantable con la seguridad», ha escrito la portavoz y asesora principal de Harris, Kirsten Allen, en un comunicado repartido a los medios. Harris, cabe recordar, fue la contendiente de Trump en las elecciones de noviembre del año pasado, que acabaron con la victoria del mandatario.

Fuentes próximas a la exvicepresidenta ha manifestado a la cadena CNN su disconformidad con una decisión que ocurre justo cuando Harris se embarca en una gira nacional para presentar su libro ‘107 días’, donde relata su vertiginosa campaña presidencial después de que su superior, Joe Biden, anunciara en junio su retirada de la carrera por la reelección.

Sin el Servicio Secreto, el equipo de Harris se queda sin recibir información especializada sobre alertas de posibles amenazas contra la exvicepresidenta, recuerdan estas fuentes. Su casa, en el centro de Los Ángeles, también dejará de estar protegida por agentes federales.

Quien sí se ha quejado abiertamente ha sido el gobernador de California y acérrimo rival del presidente Trump, Gavin Newsom, quien ha criticado a través de un portavoz «los impulsos erráticos y vengativos» del mandatario estadounidense contra responsables públicos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ha protestado «otro acto de venganza tras una larga lista de represalias políticas que ahora ponen en peligro la seguridad de la (ex)vicepresidenta», ha lamentado en un comunicado.