Putin afianza su relación con China e India en Shanghái

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechó este lunes la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin para estrechar relaciones con algunos de sus aliados y para culpar a Occidente de la guerra en Ucrania. El jefe del Kremlin ha defendido que el conflicto surgió a raíz del «golpe de Estado» provocado por Occidente, como Moscú suele referirse a las protestas proeuropeas del Maidán en 2014. También ha achacado la situación a la intención de la OTAN de incorporar a Kiev a sus filas.

Putin ha ignorado en su discurso de este lunes la responsabilidad rusa en el escenario actual de Ucrania y sobre este conflicto recordó que la reunión que mantuvo a mediados de agosto con el presidente de EE UU, Donald Trump, en Anchorage (Alaska). «Apreciamos enormemente los esfuerzos y las propuestas de China, Indi".