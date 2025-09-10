El ministro de Defensa israelí amenaza con destruir a Hamás si no acepta sus condiciones

Publicado por EFE Jerusalén Creado: Actualizado:

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este miércoles con destruir a Hamás si no libera a los 48 rehenes y se desarma, y reivindicó el ataque contra los negociadores islamistas en Doha.

"Si los asesinos y violadores de Hamás no aceptan las condiciones de Israel para terminar la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme, serán destruidos y Gaza será destruida", aseguró Katz en un comunicado difundido por Defensa.

El ministro aseguró que, con el ataque de Israel en la capital catarí, la política de su país "es clara": "El largo brazo de Israel actuará contra sus enemigos en cualquier lugar. No tienen lugar donde esconderse".

Katz añadió que cualquiera que estuvo involucrado en el ataque de milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023 será "ajusticiado". Ese día, los atacantes de distintas milicias de la Franja, con el brazo armado de Hamás a la cabeza, mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.

El bombardeo de Israel contra Doha tuvo como objetivo un edificio donde la delegación negociadora estaba celebrando una reunión para abordar la última propuesta estadounidense, según dijo a EFE una fuente de Hamás.

Hamás admitió el martes que cinco de sus miembros fueron asesinados en el ataque, aunque dijo que ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

Entre los fallecidos se encuentran Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya (que dirige la delegación negociadora de Hamás), y Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Además, perdieron la vida tres "acompañantes": Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, cuyo fallecimiento confirmó el Ministerio del Interior catarí.

Hamás dijo que la decisión de Israel de atacar a los líderes del equipo negociador palestino demuestra que las autoridades israelíes "no quieren alcanzar ningún acuerdo".

El grupo avisó también de que la acción no modificará sus requisitos para un acuerdo en Gaza: el fin de la ofensiva, la retirada total de las fuerzas israelíes de la franja, el intercambio de rehenes por presos palestinos en Israel y la reconstrucción del enclave.