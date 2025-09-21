Trump lanza su guerra contra Colombia y Venezuela por el narcotráfico

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se ve una embarcación en el mar Caribe.@realdonaldtrump

Publicado por Dagoberto Escorcia Madrid

En su deriva autoritaria el Gobierno estadounidense de Donald Trump ha encendido su foco hacia Colombia y Venezuela tras amenazar a Brasil. Primero negó las visas y deportó a muchos ciudadanos de estos países. Después ha enviado parte de su poderoso armamento marítimo a las costas de Venezuela, desde donde ataca a cualquier embarcación que le parece sospechosa de llevar estupefacientes. Y esta semana ha retirado la certificación de aliado antidrogas a las dos naciones y a Bolivia al estimar que fracasaron en la lucha contra los narcos

Hay voces que opinan que se trata de una decisión política y que puede leerse como un mensaje directo de Trump contra Gustavo Petro, presidente de Colombia. Éste no tardó en reaccionar al considerar que la pérdida de la certificación, que representa una ayuda de unos 400 millones de dólares anuales, es una "injusticia" y una "grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de EE UU y de Europa no consuman tanta cocaína". Esta decisión de Washington afecta también a Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar.

Petro fue contundente en su mensaje a Trump: "Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere, no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos". Asimismo expuso los datos de las toneladas incautadas por su gobierno: 889 en 2024. "Antes nunca se llegó a esa cifra, 746, 659, 428, 413, y era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2010", dijo en alusión a Álvaro Uribe.

Esta no es la primera vez que el Gobierno estadounidense declara la descertificación a Colombia. Hace 28 años, cuando gobernaba Bill Clinton, decidió no avalar al país ante el crecimiento de los cultivos ilícitos. La medida de Washington se produce esta vez tras presentar la ONU un informe que recoge que Colombia concentra el 67% de la producción mundial de cocaína, con una producción de 3.708 toneladas. El documento concluye que el país alcanzó máximos históricos en producción, incautación y consumo de esta sustancia en 2023, lo que supuso un nuevo récord global. Según los datos oficiales de Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Cultivos para Colombia), hace dos años la coca sembrada llegó a 252.572 hectáreas.

En Venezuela, por su parte, la reacción por las últimas acciones de Trump la ha dado Diosdado Cabello, mano derecha del presidente Nicolás Maduro, quien acusó a la agencia estadounidense contra el narcotráfico de dirigir una operación de "falso positivo" contra su país. "Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la DEA para acusarnos", declaró.

Trump asegura que EE UU ya ha atacado al menos tres embarcaciones con drogas en el mar Caribe, en las que han muerto tres personas, acusa a Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles y ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a su captura. El líder chavista considera una agresión la ocupación de las costas y advierte que su país está listo para una lucha armada. Como primer paso, ha intensificado los lazos con Rusia ante la amenaza de Washington.