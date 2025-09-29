Trump quiere que Gaza y Cisjordania se controlen por los que viven allí

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que trabaja en un plan de 21 puntos para poner fin a las hostilidades en Gaza junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que aún no está terminado. «Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo», declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News. «Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región», añadió el israelí. Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está «muy cerca», escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región. «Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!», escribió. Preguntado por su relación con el estadounidense, Netanyahu definió a Trump como un «aliado increíble de Israel» y un «amigo increíble». «El presidente Trump hace lo que hace porque decide lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos. Y lo he dicho a menudo, yo no decido. Creo que el presidente Trump es el líder más independiente y sorprendente que he visto en toda mi vida», añadió. Ambos líderes se reunirán hoy en Washington tras la semana de alto nivel de las Naciones Unidas en la que nuevos países reconocieron al Estado palestino, aumentando la presión sobre el israelí.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, quiere que la Franja de Gaza y Cisjordania sean controladas por las personas que viven allí una vez cesen las hostilidades. «El presidente ha sido muy claro: realmente quiere que Gaza sea controlada por las personas que viven allí, quiere que Cisjordania sea controlada por las personas que viven allí, y quiere que las redes terroristas que rodean a los israelíes sean desmanteladas para que ya no puedan representar una amenaza, especialmente para los civiles inocentes que viven en Israel», aseguró en declaraciones a la cadena Fox News. Estas declaraciones llegan días después de que Trump confirmara que, como había propuesto a líderes árabes y musulmanes en una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, no iba a permitir a Israel anexionar Cisjordania, cuya ocupación está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia. En ese mismo encuentro, el presidente propuso que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino. El exprimer ministro británico Tony Blair es el candidato de la Casa Blanca para dirigir ese organismo, según la BBC. Este plan queda lejos de la propuesta de Trump, hace unos meses, de desplazar a los palestinos de su territorio, reasentarlos en otros países, y levantar la ‘Riviera de Oriente Medio’ en las ruinas de la Franja. «Nunca es fácil, como hemos aprendido en Oriente Medio durante muchos años. Este tipo de cosas avanzan a trompicones, y pueden tomar giros muy extraños, pero creo que el presidente nos ha llevado a un punto donde estamos en la última yarda, y todos somos muy optimistas de que podemos cruzar la línea de gol y lograr algo realmente importante para la paz en la región», añadió el vicepresidente. Poco antes de la entrevista, Trump publicó un mensaje en su red social, Truth Social, apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.

