Trump presiona para la paz pero Hamás pide la retirada total de Israel

La delegación de Hamás en las negociaciones que continúan en Egipto aseguró que es necesario tanto un «cese al fuego permanente» como la «retirada completa del Ejército» israelí de Gaza a fin de alcanzar un acuerdo. Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamás, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo y si Israel abandona el territorio palestino, en una intervención transmitida por los canales oficiales del grupo islamista coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques contra suelo israelí que causaron 1.200 muertos.

El grupo también pide «la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria", que se garantice el regreso de los desplazados a sus zonas de residencia, el «inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas» y que se cierre un «acuerdo justo de intercambio de prisioneros", añadió Barhoum. Y alertó contra los intentos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de obstruir la actual ronda de negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este martes que su país tiene «mucho poder» y hará «todo lo posible» para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz en Gaza que él propuso."Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Así respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa sobre qué garantías ha ofrecido Estados Unidos a los países árabes de que Israel no retomará la ofensiva sobre Gaza después de que Hamás haya liberado a los rehenes.

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron el lunes en Egipto para discutir los términos del plan de 20 puntos, propuesto por el presidente de EE UU., Donald Trum, para poner fin a una ofensiva calificada por una comisión y ONG de genocidio.El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, participan en las conversaciones. De acuerdo con el plan de Trump, la primera fase —que centrará las negociaciones en Egipto— estipula la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos. El plan del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza. La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre la convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel tenga lugar en el Pleno este miércoles para evitar así la coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron lugar a la actual ofensiva sobre Gaza.