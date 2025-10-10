Trump gana la paz para Palestina

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo. «Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete. El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se «están perdiendo unas 7.000 personas a la semana", algo que definió como «bastante grave». "Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra", aseguró. Israel y Hamás firmaron ayer el acuerdo que establece el camino hacia la paz en Gaza, y que esta tarde deberá ser refrendado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Se trata de un pacto histórico que fija el repliegue parcial del ejército en la Franja y el final de la angustia de los familiares de los 48 rehenes que aún siguen, vivos o muertos, en poder de la organización islamista. Pero, además, es un compromiso que obliga al silencio de las armas, lo más importante después de dos años de conflicto que han dejado 67.000 víctimas mortales.

La milicia ha hecho poco después su primera aparición pública desde la consecución del acuerdo en la noche del miércoles. Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, ha asegurado desde Catar que las tropas israelíes se retirarán este viernes de todas las zonas pobladas de Gaza para que sus militantes puedan moverse libremente en busca de los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos durante el cautiverio. Otro representante islamista, Mahmoud Mardawi, ha difundido posteriormente un mensaje previniendo sobre las diferencias que existen con el Gobierno israelí en torno a los presos palestinos candidatos a la excarcelación y que, en su opinión, podrían «descarrilar los entendimientos». Fuentes próximas a las negociaciones han comentado que un equipo especial formado por estadounidenses, israelíes, cataríes y egipcios colaborarán en la búsqueda de los cadáveres para garantizar la seguridad de la operación. El Ejército les dejaría libertad de movimientos incluso en Khan Younis, Rafah y Gaza City. Donald Trump quiere que la liberación se produzca el lunes, aunque subsisten las discrepancias al respecto. El domingo, y según ha anunciado el propio Hamdam, se incrementará también la entrada de ayuda humanitaria a la Franja. Llegarán al menos 400 camiones diarios cargados de alimentos, medicinas y pertrechos para los refugiados.

Los legisladores de diferentes partidos árabes han saludado un compromiso que pone fin a un «genocidio» y permitirá a «las madres abrazar con fuerza a sus hijos y a los niños volver a abrazar a sus padres». «Ninguna guerra ha demostrado más que esta que no hay solución militar. A partir de ahora, ambos pueblos deben liberarse del yugo de la ocupación. Porque todos, cada uno de nosotros, nacimos libres", ha declarado Ayman Odeth, presidente del partido Hadash-Ta'al.

Arabia Saudita ha manifestado que acoge el acuerdo con satisfacción y espera que «este importante paso conduzca a acciones urgentes para aliviar el sufrimiento humanitario, lograr una retirada israelí total, restablecer la seguridad y la estabilidad e iniciar pasos prácticos para lograr una paz justa y completa basada en la solución de dos Estados", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, ha destacado que «el mundo está presenciando un momento histórico». Las negociaciones de las que su país es anfitrión en una ciudad-balneario próxima a El Cairo «no solo cierran el capítulo de la guerra; también abren la puerta de la esperanza para los pueblos de la región hacia un futuro definido por la justicia y la estabilidad». Su ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, viaja este jueves a París para informar sobre «los acuerdos para la situación en la Franja» a la conferencia organizada por el presidente galo, Emmanuel Macron, con los países árabes sobre el conflicto en Gaza. «Los recientes acontecimientos positivos representan un momento crucial en la guerra", ha evaluado la diplomacia egipcia en un comunicado. Frente a la oposición de la extrema derecha al pacto, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha mostrado su entusiasmo por el aparente principio del fin del conflicto en Gaza con un mensaje en el que incluso ha elogiado a Donald Trump como merecedor del Nobel de la Paz. «No hay persona que merezca más el premio y, más que eso, la eterna gratitud del pueblo de Israel». Por cierto. el alcalde de Kiryat Bialik, ciudad cercana a Haifa, ha anunciado que el campo de fútbol local será bautizado con el nombre del presidente estadounidense debido a su «importante contribución a la liberación de nuestros rehenes». En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, los voluntarios que llevan casi dos años al frente de un mercado solidario con el que se ayuda a las movilizaciones de las familias han mostrado su esperanza de «poder cerrar y volver a casa». Tienen la esperanza de cambiar el logo de las camisetas que venden a los ciudadanos reclamando la liberación de los secuestrados por un escueto: «Los devolvimos». «No obstante, seguiremos haciendo lo que sea necesario porque el corazón de la nación está en el lugar correcto».

La organización islamista ha comenzado el traslado de los rehenes que permanecen en su poder a lugares seguros como fase previa a su liberación. El Ejército hebreo, por su parte, ha comenzado a dar sus propios pasos. Las Fuerzas de Defensa han anunciado que ya están en marcha los preparativos para la retirada parcial de las tropas, según establece el acuerdo de alto el fuego. «Según las directivas del escalón político y de acuerdo con una evaluación de la situación, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado los preparativos operativos para la implementación del acuerdo", ha señalado el Estado Mayor.