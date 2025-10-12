Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa"

Publicado por Agencias Seúl Creado: Actualizado:

Con nocturnidad y alevosía, Corea del Norte ha vuelto a celebrar un desfile militar de madrugada. La gran novedad ha sido la aparición entre fuegos artificiales del nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20, al que la agencia oficial de noticias KCNA se ha referido como «el arma nuclear estratégica más poderosa». Este misil balístico, todavía en desarrollo, emplea combustible sólido, y en teoría su alcance cubriría todo el territorio de Estados Unidos.