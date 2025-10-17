Publicado por Efe Washington Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.

Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo este anuncio tras mantener este jueves una llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin "y de mucho más".

"Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

Según Trump, la llamada fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Oriente Medio", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", subrayó.

Putin también agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

La conversación de ayer —la séptima desde enero— tiene lugar en víspera de la reunión que mantendrán en la Casa Blanca Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Trump presiona a Putin para que ponga fin a la guerra de Ucrania, una negociación que se le resiste al magnate estadounidense.

Ésta semana Trump había sugerido la necesidad de hablar con Putin sobre el posible suministro a Ucrania de los misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Kiev golpear Moscú.

El Kremlin advirtió este jueves de que el suministro de los Tomahawk a Kiev supondría un «nuevo nivel de escalada» en el conflicto.

"Esto asestaría un daño colosal a las perspectivas de normalización de las relaciones entre Rusia y EE.UU.", añadió Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, al diario 'Kommersant'.

Desde la cumbre del pasado 15 de agosto en Alaska, considerado un éxito diplomático para Putin, Trump ha endurecido su postura y expresado en varias ocasiones su decepción con su colega ruso.

"Todo lo que queremos de Putin es esto: Deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos", dijo, y volvió a poner en duda la fortaleza de la maquinaria de guerra rusa.

Según el Kremlin, Trump no felicitó el pasado 7 de octubre a Putin por su 73 cumpleaños, algo que el presidente ruso sí hizo el 14 de junio pasado con el aniversario del estadounidense.

Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates. La personalidad y persistencia del presidemte ruso se le atraganta.