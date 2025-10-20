El presidente de EE UU se lanza ahora contra Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

Publicado por Efe Bogotá Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ayer que su homólogo estadounidense, Donald Trump, «está engañado» cuando lo considera como «un líder del narcotráfico", pues dijo que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

"Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que corta la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario estadounidense se refirió a Petro como "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", en un nuevo capítulo de las diferencias entre ambos por el despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de Venezuela, donde han sido hundidas al menos seis embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, dejando cerca de 30 muertos.

En opinión de Trump, el narcotráfico es "el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo" a pesar de la ayuda estadounidense, cuyos pagos dijo que "dejarán de hacerse a Colombia" a partir de hoy.

"Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", respondió Petro en su mensaje en X.

El presidente colombiano lleva semanas repitiendo que en su Gobierno se ha "reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero", en respuesta a la decisión de la Administración de Trump, del pasado 15 de septiembre, de retirar a Colombia de la lista de países que dan resultados en la lucha contra las drogas.

Polémica por ataques a lanchas en el Caribe

Además de las discusiones sobre los resultados de Colombia contra el narcotráfico, la relación entre los dos países se ha enturbiado por las críticas de Petro a los ataques con misiles contra lanchas que supuestamente salen de Venezuela cargadas con drogas.

Este sábado, Petro pidió a la Fiscalía "actuar de inmediato" ante la posibilidad de que una supuesta narcolancha atacada el 16 de septiembre por EE UU en el mar Caribe fuera colombiana, y acusó a ese país de "asesinato" por la muerte de un pescador que estaba haciendo su trabajo, a quien identificó como "Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa" en la ciudad de Santa Marta.

"Funcionarios del gobierno de los EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar (...) Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE UU", agregó Petro en otro mensaje en X.

Según el mandatario colombiano, "EE.UU. ha invadido el territorio nacional" con ese ataque y "destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa", en referencia a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.

Nuevo ataque en el Caribe

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, el séptimo desde que declaró un "conflicto armado" contra los traficantes de drogas.

"El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur", informó el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La embarcación navegaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", añadió Hegseth.

Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

El funcionario estadounidense compartió un video en el que se observaba el momento en el que la embarcación fue bombardeada y comparo a los cárteles con Al Qaeda.

"Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El Ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", sentenció.

Este es el último ataque efectuado por las fuerzas estadounidenses contra una supuesta embarcación narcotraficante en el último mes, cuando Estados Unidos declaró un "conflicto armado" contra el narcotráfico.

Desde entonces, Washington ha desplegado numerosas fuerzas en el mar Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha causado una tensión creciente entre EE.UU. y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra Venezuela.

Esto también ha elevado la tensión con Colombia, a quien Trump acusa de no hacer lo suficiente para acabar con el narcotráfico.