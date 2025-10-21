Los enviados de Trump presionn a Netanyahu para mantener el alto el fuego en Gaza

Publicado por Efe Jerusalén Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió ayer con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para debatir «novedades en la región».

«El primer ministro ha mantenido una reunión (con los enviados estadounidenses) para discutir actualizaciones y novedades en la región» afirmó la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, en una rueda de prensa oficial.

Tanto Witkoff como Kushner aterrizaron en Tel Aviv para tratar la implementación de la tregua en el territorio palestino, que este domingo estuvo en riesgo tras enfrentamientos en el sur de Gaza con el Ejército israelí que desencadenaron decenas de ataques de Israel en distintos puntos de la Franja. Según recogió el canal isarelí N12 su visita incluirá reuniones con altos funcionarios israelíes, además de con mediadores de Egipto y Catar.

Mientras, delegaciones de las facciones palestinas Hamás, Yihad Islámica y Movimiento Popular para la Liberación de Palestina se encuentran ya en El Cairo para abordar la reconstrucción de la Franja de Gaza, su gestión tras la guerra o el desarme de Hamás.

El equipo de Hamás, encabezado por su jefe negociador Jalil al Haya, llegó ayer a la capital egipcia, donde aterrizaron también los representantes de las otras dos facciones, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas por la sensibilidad de la información. Asimismo, indicaron que el próximo domingo una delegación de la formación nacionalista Fatah, que controla la Autoridad Nacional Palestina (ANP), llegará a la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en un momento en el que Egipto está tratando de limar las fricciones entre las diferentes facciones.

Las facciones que se encuentran ya en El Cairo abordarán «la fase de reconstrucción de Gaza, la forma de su gobierno, el desarme de Hamás y los planos detallados que presentó Israel de las zonas de retirada de su ejército», según los informantes.

Israel reabrió ayer el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom, en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria, aseguró a EFE el Cogat, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

Israel cerró el domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró, como represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave palestino.