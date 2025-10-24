Trump advierte a Israel que perderá su apoyo si se une Cisjordania

Publicado por Agencias D¡Madrid Creado: Actualizado:

Aunque no se trata de una decisión vinculante, la aprobación el miércoles en el parlamento israelí de una moción para anexionar Cisjordania ha airado al Ejecutivo de Donald Trump. Y el presidente de Estados Unidos no puede ser más claro al respecto: «No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera», afirma en una entrevista con la revista ‘Time’ publicada este jueves. En líneas similares se ha manifestado su secretario de Estado, Marco Rubio, que precisamente hoy aterriza en tierra hebrea. «Han votado a favor de la anexión en la Knéset, pero el presidente —Trump— ha dejado claro que no es algo que apoyemos ahora mismo», afirmó en declaraciones a la prensa antes de partir de Washington. «Creemos que podría incluso amenazar el acuerdo de paz», sentenció. El legislativo israelí dio su visto bueno a la anexión de Cisjordania, un territorio que forma parte del Estado de Palestina junto a Gaza y Jerusalén Este, por un solo voto de diferencia: el de un diputado del Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se saltó la disciplina de voto y que había sido expulsado recientemente de la presidencia de una comisión. Ahora, el texto será analizado por una comisión que planteará enmiendas y volverá al hemiciclo para una nueva votación. Tendrá que superar tres más antes de convertirse en ley, algo que Netanyahu tratará de evitar por todos los medios. No en vano, este jueves volvió a tachar la moción de «una provocación política deliberada para crear discordia durante la visita del vicepresidente Vance» —que estuvo en Tel Aviv el miércoles— y el Likud, por su parte, afirmó que sin su apoyo «es muy difícil que esta ley prospere». Pero el problema Netanyahu lo tiene en su propio gobierno, porque los ministros de los partidos de ultraderecha que lo sostienen son partidarios de la anexión. Lo ha reiterado hoy el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir: «Israel es un país soberano e independiente. Los miembros de la Knéset votan de acuerdo a su criterio», ha escrito en X, donde, eso sí, ha alabado a Trump llamándole «el mejor presidente americano para Israel». Consciente de que sus palabras podían interpretarse como un intento de la Casa Blanca de inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, Rubio recalcó que Israel «es una democracia en la que la gente vota y se posiciona como considera más adecuado». No obstante, subrayó que «en este momento pensamos que la medida podría ser contraproducente», destacó el secretario de Estado.