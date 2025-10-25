Putin: «Si hay Tomahawk, la respuesta será demoledora»

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha certificado que la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest se ha pospuesto de forma indefinida. El 23 de octubre medios de EE UU publicaron que el republicano canceló el encuentro. El mandatario eslavo ha asegurado que la cita fue propuesta por Washington y que él mismo estuvo de acuerdo, pero ha insistido que hacerla sin preparación sería un error porque no produciría los resultados esperados. «El diálogo siempre es mejor que cualquier confrontación, cualquier disputa y, especialmente, la guerra» ha añadido, mostrándose predispuesto a proseguir por la vía diplomática. En la misma rueda de prensa, el mandatario ruso también han aprovechado para responder a las últimas medidas de Occidente. «Es un intento de escalada. Pero si se utilizan estas armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir demoledora. Que ellos lo tengan en cuenta", ha apuntado sobre uno de los temas más candentes de las relaciones entre Kiev y Washington de las últimas semanas, los misiles Tomahawk que espera Ucrania. El país lleva tiempo pidiendo los proyectiles.