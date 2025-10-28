Milei obtiene un fuerte respaldo electoral y anticipa reformas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Javier Milei obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde su asunción en diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40 % de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados —sobre un total de 257— y de seis a 19 bancas en el Senado —sobre un total de 72-.

Este resultado fortalece la capacidad del Gobierno de avanzar proyectos de ley que no logró aprobar en sus primeros dos años, durante los cuales se vio obligado a tejer alianzas con otros partidos para impulsar sus reformas. Además, al contar con un tercio de los miembros de la Cámara Baja y haber quedado cerca de esa fracción en la Cámara Alta, podrá bloquear con mayor facilidad iniciativas de la oposición. «A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina», expresó Milei, que durante los últimos meses anticipó que buscará importantes reformas, sobre todo en material fiscal y laboral. El mandatario ultraderechista, que se mostró exultante frente al grupo de seguidores que se concentró en el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, anticipó que la nueva composición del Parlamento «será fundamental para asegurar el cambio de rumbo» que propone para la Argentina. La victoria del oficialismo fue tal que logró imponerse en 15 de los 24 distritos electorales que renovaban en total 127 diputados y en seis de los ocho que escogían un total de 24 senadores.

La magnitud del triunfo mostró también un fuerte nivel de aprobación a la gestión de Milei, que en la primera mitad de su mandato logró bajar la inflación aunque a costa de haber pisado los salarios, con impacto negativo en el consumo y la actividad.

La segunda fuerza más votada fue el peronismo —compuesto por la coalición Fuerza Patria y partidos aliados-, que obtuvo en torno al 30 % de los sufragios y perdió dos de sus 98 diputados y ocho de sus 30 senadores, quedándose así con el codiciado tercio en la Cámara Baja pero no así en la Cámara Alta.

Javier Milei aplaza la reforma del Gabinete y lo supedita a la nueva composición del Parlamento argentino