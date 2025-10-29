Más de 60 muertos en una redada en Río contra narcos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro ocasinó ayer más de 60 muertos y más de 80 detenidos, en la que ya es la acción policial más sangrienta realizada en esa ciudad de Brasil, informaron fuentes oficiales. El operativo, para el que se han movilizado unos 2.500 agentes, comenzó a primera hora del martes en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, y aún estaba en curso, según la Policía Civil. El objetivo de la acción era detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de esa facción. El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas.