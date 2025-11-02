Trump sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

Publicado por Mercedes Gallego Nueva York Creado: Actualizado:

Venezuela está en alerta aunque Donald Trump negó ayer que haya tomado la decisión de ordenar un ataque aéreo en Venezuela contra objetivos militares e infraestructuras que puedan servir al narcotráfico. Sin embargo, el diario Miami Herald avanzó que «el ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas». Y el periódico The Wall Street Journal informaba también sobre ello matizando que el presidente de Estados Unidos aún no había dado luz verde a la medida. «Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando», desacreditó Anna Kelly, secretaria adjunta de Comunicación de la Casa Blanca. En cualquier caso, la noticia debe haber caído como una bomba sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su camarilla, a quienes Washington acusa de liderar el Cártel de los Soles.

Según EE UU, los altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos militares participan en una red de narcotráfico y corrupción que cuestan la vida a miles de estadounidenses. Trump da cifras de muertes por opiáceos sintéticos, cuando en realidad esas drogas y fármacos vienen de China y México. El tráfico que cruza Venezuela es principalmente de cocaína procedente de Colombia, que también está en el punto de mira del presidente desde que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, se convirtiese en un crítico mordaz de sus ataques a presuntas narcolanchas.

Maduro «está a punto de encontrarse atrapado y pronto puede descubrir que ya no puede ni abandonar el país». En el pasado, el líder venezolano ha resistido incluso un intento de golpe de Estado en 2019, cuando el primer Gobierno de Trump apoyó el levantamiento militar instigado por el opositor Juan Guaidó. El entonces asesor de Seguridad Nacional de EE UU, John Bolton, le convenció de que podrían forzar un cambio de sistema sin movimientos militares. Ahora, el secretario de Estado, Marco Rubio, ve en la caída de Venezuela un paso necesario para forzar el ansiado fin del régimen cubano.

La estrategia sigue siendo forzar el exilio de Maduro, quien puede sentir la necesidad de viajar a Rusia o China a medida que vea caer las bombas sobre Caracas. Después de atreverse a bombardear instalaciones nucleares en Irán, nadie duda de que Trump sea capaz de atacar Venezuela por aire.