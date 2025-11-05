Bruselas urge a Ucrania a más reformas para entrar en la UE

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

Cada año la Comisión Europea (CE) revisa los progresos de los países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE) en un informe que sirve para acercar o alejar las aspiraciones europeas de estas regiones. En este repaso anual, Bruselas concluye que Ucrania ha llevado a cabo avances significativos, pero que Kiev debe «acelerar» sus reformas para cumplir su objetivo de cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028 (el segundo de los tres pasos para convertirse en un Estado miembro). Del resto de países, las autoridades comunitarias destacan la valoración positiva que el Ejecutivo comunitario hace de Montenegro y el suspenso que da a Georgia, que está «saboteando» su camino para entrar en el bloque comunitario. La institución trasladará sus recomendaciones al Consejo Europeo, que decidirá los siguientes pasos en el proceso de adhesión de los diez candidatos a entrar en la UE.

A pesar de que ya han pasado más de tres años del inicio de la agresión rusa, Bruselas destaca que Kiev "sigue fuertemente comprometida a su proceso de adhesión a la UE". Detalla que las autoridades ucranianas han adoptado una hoja de ruta sobre el Estado de derecho, sobre la administración pública y de funcionamiento de las instituciones democráticas, así como un plan nacional para las minorías, todas ellas medidas que pedía el Ejecutivo comunitario. Observa, igualmente, que el país ha cumplido las condiciones que requerían los 'clusters' abiertos y espera que el país cumpla los requisitos que faltan para finales de este año.

El Gobierno ucraniano ya ha demostrado su compromiso con este proceso al marcar como objetivo el cierre provisional de las negociaciones para finales de 2028. Una vez cerrada esta etapa, la Comisión deberá emitir un dictamen que concluirá si el país está listo para entrar en el bloque comunitario. De ser así, se preparará un Tratado de Adhesión -donde se especifica la fecha de adhesión a la UE-, que debe recibir el visto bueno de la Comisión, de los Veintisiete y del Parlamento Europeo. Este paso se complica en el caso de Ucrania debido a la firme oposición de Hungría a que forme parte de la UE.

Montenegro, el más avanzado El Ejecutivo comunitario se ha mostrado dispuesto a respaldar esta ambición, pero considera que el país "debe acelerar las reformas necesarias, sobre todo las relacionadas con el Estado de derecho" si quiere cumplir ese objetivo.

Los informes de Bruselas muestran el esfuerzo de los países candidatos y deja entrever una lista de ganadores y perdedores. Montenegro es uno de los países que más se han esforzado en este proceso. La Comisión apunta que se ha producido "un progreso significativo, con el cierre de tres capítulos de negociaciones en el último año". El país tiene como objetivo cerrar provisionalmente las negociaciones de otros capítulos para finales de año lo que muestra "su dedicación a la integración europea". "Mantener ese progreso y lograr consensos políticos es crucial para que el país cierre las negociaciones de adhesión para finales de 2026", sostiene Bruselas, que apunta que el país está "en el camino correcto".

Aprueban también con nota Albania y Moldavia, países que han hecho "avances significativos" en el último año; y en el caso de Macedonia del Norte y Kosovo, se constata que las dos regiones mantienen su compromiso con el proceso para entrar en la UE. En el caso de Kosovo, subraya que la normalización de relaciones con Serbia y la implementación de los compromisos con Belgrado "siguen siendo una parte integral de las perspectivas europeas de Kosovo".

Los rezagados En la otra cara de la moneda están los rezagados de clase: Serbia, Georgia y Turquía. El caso de Georgia es de los más preocupantes. Ya en la introducción el informe recoge que en 2024, el Consejo Europeo concluyó que las acciones llevadas a cabo por las Autoridades georgianas "saboteaban el proceso para que el país entrara en la UE". Y Bruselas afirmó poco después que a no ser que el Gobierno de Tiflis revirtiera sus políticas y demostrara esfuerzos en reformas clave, no recomendaría abrir las negociaciones con Georgia. El país obtiene, por tanto, la peor nota entre aquellas regiones que aspiran a formar parte de la UE, junto con Serbia. De hecho, en los dos países, la Comisión advierte de un acercamiento a Moscú. En el caso de Tiflis, destaca que no se ha alineado con la mayoría de las sanciones europeas contra Rusia y que replica las tácticas que usa el Kremlin contra los periodistas. En cuanto a Serbia, apunta que el país sigue siendo muy dependiente del gas y el petróleo ruso y que la posibilidad de que los ciudadanos rusos puedan viajar sin necesidad de visa al país supone un "riesgo potencial para la UE".

Las reformas en Bosnia, por su parte, se han visto lastradas por la crisis de la región Republika Srpska; mientras que las negociaciones con Turquía se mantienen estancadas desde 2018.