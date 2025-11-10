Sarkozy, tras ser puesto en libertad bajo control judicial: "Se ha hecho justicia"

Publicado por EFE París Creado: Actualizado:

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó este lunes que "se ha hecho justicia" con la decisión del Tribunal de Apelación de París de dejarle hoy en libertad bajo control judicial tras pasar tres semanas en prisión por la financiación libia de su campaña presidencial de 2007 y dijo que su "único objetivo" ahora es demostrar su "inocencia".

"Se ha hecho justicia. Ahora voy a preparar el juicio de apelación. Toda mi energía se centra en un único objetivo: demostrar mi inocencia. La verdad triunfará. Es algo que la vida nos enseña. El final de la historia aún está por escribir", declaró Sarkozy en un mensaje en sus redes sociales.

El que fuera exjefe de Estado desde 2007 hasta 2012 aprovechó también para dar las gracias a todas las personas que le han apoyado durante el tiempo que ha permanecido tras las rejas en la prisión parisina de La Santé, en la que entró el 21 de octubre pasado.

"Ahora que recupero mi libertad y a mi familia, quiero expresar mi gratitud a todas las personas que me han escrito, apoyado y defendido. Sus miles de mensajes me han conmovido y me han dado fuerzas para soportar esta prueba", dijo.

Sarkozy fue condenado el 25 de septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muamar Gadafi para obtener 50 millones de euros para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.

El Tribunal decretó la prisión efectiva inmediata para Sarkozy por la "gravedad" de los hechos por los que fue condenado, con lo que se convirtió en el primer expresidente francés en ser encarcelado.

Los abogados del antiguo líder conservador presentaron enseguida una solicitud de puesta en libertad que el Tribunal de Apelación aceptó este lunes, en línea con lo requerido por la Fiscalía francesa.

Entre las medidas impuestas a Sarkozy, figuran la prohibición de salir de Francia y de entrar en contacto con los otros condenados en el caso y con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en la cárcel y del que es además un allegado, tras haber compartido partido político la década pasada.

Como él mismo ha anunciado, Sarkozy se va a centrar ahora en preparar su defensa de cara al juicio en apelación que se espera para el próximo año, posiblemente en marzo.

Sarkozy ya fue condenado a una condena en firme de un año de cárcel en 2024 en un caso de corrupción y tráfico de influencias que data de 2014, por el que portó un brazalete electrónico entre febrero y mayo de este año y que se le retiró al cumplir 70 años.

El líder conservador tiene otra condena judicial, a un año de cárcel en noviembre de 2021 -reducida a la mitad en Apelación en febrero de 2024- por la existencia de una trama de falsas facturas para financiar de forma oculta actos electorales de la campaña presidencial de 2012. El recurso en el Supremo se dirime el próximo 26 de noviembre.